看衰安倍 自民黨群雄爭位

2018-04-20

安倍弊案纏身 支持率創新低

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本執政黨自民黨將於九月舉行黨魁選舉，但現任黨魁兼首相安倍晉三弊案醜聞纏身，近日支持率跌破三成創回鍋首相以來新低，財務省高官還扯後腿被爆性騷擾女記者，難怪前自民黨黨魁與前首相小泉純一郎預言，安倍很難在九月自民黨總裁選舉中第三度當選。值此安倍在海外拚外交之際，日本國內的關注焦點卻是「後安倍時代」的自民黨領導人選，民調顯示，最被看好的新任自民黨黨魁，是自民黨前幹事長石破茂，以及自民黨首席副幹事長小泉進次郎。

自民黨內對安倍繼續執政看似不抱太大希望，自民黨幹事長二階俊博、自民黨前副黨魁山崎拓、東京都知事小池百合子以及前首相小泉，十八日晚間在東京密會，就九月自民黨總裁選舉交換意見。自民黨為現任執政黨，該黨黨魁即為日本首相。日本新聞網（ＮＮＮ）與朝日新聞日前就新任自民黨黨魁人選進行調查，結果顯示安倍連任機率欠佳，在朝日新聞民調中不敵石破茂（支持率二十三％比二十八％），在ＮＮＮ民調中甚至被擠到第三，屈居小泉進次郎（二十四．四％）與石破茂（二十三．三％）之後，支持率僅十五％。

卅七歲的小泉進次郎是前首相小泉次子，也是自民黨內政治明星，形象清新，但在問鼎黨魁上仍嫌稚嫩年輕。觀察日本政治數十年的經濟學家柯爾指出，日本還沒準備好迎接如現年四十歲的法國總統馬克宏式的年輕領導人。六十一歲的石破茂曾投身二○一二年的自民黨黨魁選舉，並在第一輪黨代表投票中勝出，但卻在第二輪國會議員投票時遭安倍逆轉勝。民調支持率約六％的前外相岸田文雄曾稱尚未決定是否參選黨魁，但日前在一場募款會上透露，將以「後安倍時代」候選人瞄準未來的首相大位……儘管外界視其不會放手一搏，但他會讓外界看到，他在危機來臨時會採取行動。

路透指出，其他被認為可能投身黨魁選舉的自民黨人，還有五十七歲的現任總務大臣野田聖子，她曾企圖參選二○一五年上屆黨魁選舉，但因未能取得足夠支持票數而作罷；以及五十五歲的現任外相河野太郎。