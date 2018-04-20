兩韓和平協定 近8成南韓人支持

2018-04-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓預定廿七日舉行史上第三次兩韓峰會，南韓民調機構「Realmeter」十九日發布最新民調結果，顯示在南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩的「文金會」可能討論朝鮮半島和平協定的情形下，南韓七十八．七％的民眾支持簽署和約、僅十四．五％反對。北韓官媒「朝中社」十九日亦報導，北韓勞動黨最高權力機構—中央政治局廿日將召開中央委員會第七屆第三次全會。南韓韓聯社分析認為，平壤屆時可能做出重大政策決定。

傳北韓共黨將宣布重大決策

據民調交叉分析，不分黨派、地域與年齡層的多數受訪者，均贊同締結朝鮮半島和平協定。在政黨傾向上，自詡進步自由派的小黨「正義黨」及第一大黨兼執政黨「共同民主黨」支持者的贊成率最高，各為九十八％、九十三．四％，最大在野黨、保守右派的「自由韓國黨」支持者也有過半數（五十．八％）贊成。中間選民的贊成率為七十．三％。

由於朝鮮勞動黨舉行七大三中全會的時間點，距離文金會只剩一週，緊接著又將舉行與美國總統川普的「川金會」，故外界關注這次全會是否會就美、朝關係、核子議題等提出新的政策方針。金正恩藉由全會的場合敲定重大政策，已有先例，二○一三年三月的全會中，拍板定案了北韓同時發展經濟與研發核武的「並進」政策；一七年十月的全會中，他大幅改組黨內高層人事。

此外，南韓總統府青瓦台十九日宣布，兩韓領導人之間的熱線電話將於廿日開通，電話線兩端分別為青瓦台與金正恩擔任委員長的北韓國務委員會。