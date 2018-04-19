統治古巴60年 卡斯楚兄弟交棒

2018-04-19

57歲的第一副主席卡奈 將出任總統

〔編譯管淑平／綜合報導〕古巴國會「全國人民政權代表大會」十八日起召開兩天會議，任命國務委員會第一副主席狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel），接替現任主席勞爾．卡斯楚（Raul Castro），這是古巴第一位在一九五九年革命後出生、也是近六十年來首位非卡斯楚姓氏統治者。狄亞士─卡奈肩負為步履不穩的經濟重新注入活力的壓力，但外界不預期他會發動大幅度改革。

六○五名國會議員將選出國務委員會主席及其他三十名委員。現年五十七歲的狄亞士─卡奈代表古巴新一代領導人，一九五九年卡斯楚帶領古巴革命建立共產政權時，他還沒出生。他在大學主修電子工程，主張普及網路，據傳喜歡聽滾石、披頭四，年輕時擔任省黨委書記曾支持對同性戀、跨性別者族群友善的文化中心。

新總統甫接班 不大可能大改革

狄亞士─卡奈向來低調，避免過於張揚而葬送政治路更上一層樓的機會。在美國總統川普上台後美古關係再現緊張之際，其最近公開談話仍重彈對抗帝國主義老調。分析家認為，狄亞士─卡奈是可望在關鍵政治、經濟議題上堅守共黨路線的穩當接班人選，他主政後雖將加快經濟發展，但初期會謹小慎微，以鞏固保守派的支持。

德州大學古巴情勢專家羅培茲─李威（ Arturo Lopez-Levy）認為，有理由期待狄亞士─卡奈會更有彈性、更現代化，但「沒有證據顯示他會是改革者，會放棄一黨體制，或停止優惠國營甚於民間產業」。勞爾卸任國務委主席後，仍將繼續領導古巴共產黨到二○二一年。

古巴告別卡斯楚兄弟近六十年的統治，象徵一個時代的結束。這一直是流亡古巴人夢寐以求、也是多任美國總統致力方向，但哈瓦那街頭氣氛是漠不關心。古巴人對改善生活感到悲觀，四十五歲教師瓦狄維亞便說，「我看不出有什麼讓生活更好的辦法，薪水不動、入不敷出，川普又緊縮對古巴的封鎖」。