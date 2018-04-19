川金會熱身 川普證實直接聯繫北韓

2018-04-19

美候任國務卿龐皮歐密會金正恩

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十八日在「推特」發文證實，他提名出任國務卿的中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐（Mike Pompeo），在三月底復活節週末（三月三十一日至四月一日）秘密前往北韓與其領導人金正恩會面，兩人建立「良好關係」。這場十分罕見且格外機密的會晤，是自二○○○年以來美國與北韓之間最高層級的官方接觸。

二○○○年以來 美朝官方最高層級接觸

川普是在華盛頓郵報、美聯社訪問匿名官員報導此事後，才親自予以證實。華郵說，龐皮歐是以總統特使身分密訪。匿名官員說，這兩週來，平壤與華府直接聯繫，北韓官員證實金正恩願意討論放棄核武議題。川普十八日推文說，龐皮歐「上週」在北韓與金正恩見面，「會面進行得非常順利，建立了良好關係」，「現在正在研究（美國與北韓）峰會細節」，「棄核對全球或北韓都是很棒的事情。」

川普十七日在佛羅里達州海湖莊園接待來訪的日本首相安倍晉三，透露「我們與北韓展開非常高層級、極高層級的直接對話」，為可能的美朝峰會做準備。川普顯然意指龐、金密會，還說「有很大機會能解決一個全球性的問題」；他還透露正考慮五個舉行峰會的地點，但美國不在其中。

龐皮歐上週在聯邦參議院外交關係委員會的任命聽證會中指出，「川金會」可為達成一份棄核的廣泛協議奠定基礎，「美國政府能訂出適當條件，讓總統與北韓領導人對話，並且讓我們邁向達成美國和世界亟需的外交成果。」二○○○年國務卿歐布萊特訪問北韓，與當時北韓領導人金正日會面；一四年時任國家情報首長克萊伯前往平壤磋商釋放兩名美國人，會面對象為層級較低的情報官員。

兩韓磋商「結束韓戰」 川普稱祝福

川普十七日也證實，南、北韓準備磋商正式結束韓戰，「我祝福他們」。根據一九五三年韓戰停戰協定，兩韓目前處於停戰狀態，協定簽署方分別為北韓、中國，以及美國為首的聯合國盟軍司令部；南韓為盟軍成員，但非締約方。北韓向來尋求與美國簽訂和平協定，正式結束韓戰，這次直接與南韓商議相當不尋常。南韓青瓦台發言人十八日說，「政府正致力於發表宣言宣布結束戰爭，建立永久和平機制」，但不願說明廿七日的兩韓峰會是否將討論此事。

高層官員說，南韓希望兩韓先達成協議，必要時謀求兩韓、美國三方，甚至兩韓、美、中四方協議。國家安保室室長鄭義溶日前訪美時，也與新任美國國家安全顧問波頓討論建立「最終和平機制」，但前提是北韓徹底放棄核武。

習近平傳川金會後將訪平壤

另一方面，匿名官員告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），中國國家主席習近平也將應金正恩之邀，前往北韓訪問，時間可能是在川金會之後。這是習近平二○一二年十一月成為中共總書記以來，首度訪問北韓。據稱俄羅斯也要求與金正恩舉行峰會，但北韓尚未回覆。