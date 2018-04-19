川金會熱身 川普證實直接聯繫北韓

2018-04-19

美候任國務卿龐皮歐密會金正恩

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十八日在「推特」發文證實，他提名出任國務卿的中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐（Mike Pompeo），在三月底復活節週末（三月三十一日至四月一日）秘密前往北韓與其領導人金正恩會面，兩人建立「良好關係」。這場十分罕見且格外機密的會晤，是自二○○○年以來美國與北韓之間最高層級的官方接觸。

二○○○年以來 美朝官方最高層級接觸

川普是在華盛頓郵報、美聯社訪問匿名官員報導此事後，才親自予以證實。華郵說，龐皮歐是以總統特使身分密訪。匿名官員說，這兩週來，平壤與華府直接聯繫，北韓官員證實金正恩願意討論放棄核武議題。川普十八日推文說，龐皮歐「上週」在北韓與金正恩見面，「會面進行得非常順利，建立了良好關係」，「現在正在研究（美國與北韓）峰會細節」，「棄核對全球或北韓都是很棒的事情。」

川普十七日在佛羅里達州海湖莊園接待來訪的日本首相安倍晉三，透露「我們與北韓展開非常高層級、極高層級的直接對話」，為可能的美朝峰會做準備。川普顯然意指龐、金密會，還說「有很大機會能解決一個全球性的問題」；他還透露正考慮五個舉行峰會的地點，但美國不在其中。

龐皮歐上週在聯邦參議院外交關係委員會的任命聽證會中指出，「川金會」可為達成一份棄核的廣泛協議奠定基礎，「美國政府能訂出適當條件，讓總統與北韓領導人對話，並且讓我們邁向達成美國和世界亟需的外交成果。」二○○○年國務卿歐布萊特訪問北韓，與當時北韓領導人金正日會面；一四年時任國家情報首長克萊伯前往平壤磋商釋放兩名美國人，會面對象為層級較低的情報官員。

兩韓磋商「結束韓戰」 川普稱祝福

川普十七日也證實，南、北韓準備磋商正式結束韓戰，「我祝福他們」。根據一九五三年韓戰停戰協定，兩韓目前處於停戰狀態，協定簽署方分別為北韓、中國，以及美國為首的聯合國盟軍司令部；南韓為盟軍成員，但非締約方。北韓向來尋求與美國簽訂和平協定，正式結束韓戰，這次直接與南韓商議相當不尋常。南韓青瓦台發言人十八日說，「政府正致力於發表宣言宣布結束戰爭，建立永久和平機制」，但不願說明廿七日的兩韓峰會是否將討論此事。

高層官員說，南韓希望兩韓先達成協議，必要時謀求兩韓、美國三方，甚至兩韓、美、中四方協議。國家安保室室長鄭義溶日前訪美時，也與新任美國國家安全顧問波頓討論建立「最終和平機制」，但前提是北韓徹底放棄核武。

習近平傳川金會後將訪平壤

另一方面，匿名官員告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），中國國家主席習近平也將應金正恩之邀，前往北韓訪問，時間可能是在川金會之後。這是習近平二○一二年十一月成為中共總書記以來，首度訪問北韓。據稱俄羅斯也要求與金正恩舉行峰會，但北韓尚未回覆。

  • 美國總統川普（右）十八日發推文證實，被提名擔任國務卿的現任中央情報局局長龐皮歐（左）日前赴北韓與北韓領導人金正恩（中）會面。（路透檔案照）

    美國總統川普（右）十八日發推文證實，被提名擔任國務卿的現任中央情報局局長龐皮歐（左）日前赴北韓與北韓領導人金正恩（中）會面。（路透檔案照）

  • 美國總統川普十七日在佛羅里達州海湖莊園接待來訪的日本首相安倍晉三，話題聚焦將到來的美朝峰會。（法新社）

    美國總統川普十七日在佛羅里達州海湖莊園接待來訪的日本首相安倍晉三，話題聚焦將到來的美朝峰會。（法新社）

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