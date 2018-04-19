曾任戰機飛官 女機長冷靜迫降

2018-04-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國西南航空十七日發生死亡空難，但曾任F-18戰機飛官的女機長舒茲臨危不亂，載著一百四十九人安全著陸，並在飛機落地後悉心安慰每一位乘客，感謝他們一起攜手勇敢度過難關，親自送乘客下機。暖心舉動讓她贏得許多乘客讚賞，稱她為「上帝派來照看我們的天使」、「女英雄」，「她擁有堅強的心智，我衷心地敬佩她」，「她太棒了！能安全降落飛機。我一定要寄耶誕節賀卡給她」。

儘管機上發生重大危機，舒茲仍能清楚且冷靜地聯絡航管人員。事發當下，她先向塔台表示「飛機失去部分零件」，在被問到飛機是否著火時，舒茲鎮靜地強調「沒有，飛機沒有著火，但它失去部分零件。他們通報機艙有個洞，而且有人掉出機外」，舒茲隨後補充表示，機上有乘客受傷，要求醫療人員在地面接應。

臨危不亂的舒茲最終成功將事故損傷降至最低。該架客機引擎爆炸時的高度為三萬兩千英尺，之後每分鐘降低一千英尺，直到高度一萬英尺才恢復水平飛行。降落後根據乘客上傳至社群媒體的影像，可見機艙內氧氣罩四散，窗戶破了個大洞，引擎嚴重損毀，而舒茲正盡心安慰乘客。

五十六歲的舒茲曾是美國海軍第一批女飛官之一，但因為海軍不讓女性執行作戰任務，舒茲後來便轉任教官，並在一九九三年退伍，加入西南航空。舒茲是基督徒，和同為機師的丈夫現居於德州，育有兩名子女。