美客機驚爆 乘客險被吸出窗外

2018-04-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國西南航空公司一架波音七三七—七百型客機，十七日從紐約飛往德州途中，左側引擎疑似因「金屬疲勞」損毀，零件碎片擊破一扇窗戶，造成機艙內急速減壓，一名女乘客差點被吸出窗外。該機隨後緊急轉降費城，機上一百四十四名乘客、五名機組人員安全著陸，但事故共造成一人喪生、七人輕傷。這是美籍航空公司自二○○九年二月以來首次出現死亡案例，也是西南航空客機自二○○五年以來首度捲入空難死亡事故。

西南航空一架編號一三八○航班，當地時間十七日上午十時卅分許從紐約拉瓜迪亞機場起飛，目的地是達拉斯愛田機場。起飛逾卅分鐘後，該架雙引擎客機拉升至三萬兩千英尺（約九千七百五十四公尺）巡航高度，其左側引擎卻突然爆炸，零件碎片到處亂噴，擊傷飛機機身，並擊破一扇窗戶。機長接獲通報後，隨即於上午十一時十五分緊急呼叫塔台，要求醫療人員在地面接應，十一時廿七分迫降於費城國際機場。

三萬英尺高空爆窗

從紐約出差回公司、廿九歲的乘客馬蒂內茲（Marty Martinez）表示，他先聽到一聲巨響，沒過幾秒，氧氣罩就全掉了下來，有碎片從損壞的引擎飛出來，擊破他前面幾排的一扇窗戶，「整架飛機開始搖晃，空氣被吸出機艙，人們開始尖叫」，坐在那扇窗戶旁邊的女乘客似乎被擊暈了過去，其他乘客緊抓住她，以免她被吸出窗外。該名罹難女乘客為黎奧丹（Jennifer Riordan），任職於富國銀行新墨西哥分行，當天也是到紐約出差。

機上乘客指出，黎奧丹的腰部以上一度被吸出窗外，周遭的乘客紛紛趕過來幫忙拉住她，有人掙扎地設法堵住窗口，有人則對黎奧丹施行心肺復甦術急救。許多人在哭叫、祈禱，當飛機最終以高速降落並安全地停下來時，大家都激動地拍手、歡呼、啜泣，大讚臨危不亂的機長舒茲（Tammie Jo Shults）。

美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）表示，初步檢查結果顯示，損毀的引擎葉片自軸心分離，有「金屬疲勞」的跡象，但仍須進一步釐清具體事故原因。

該款CFM56-7B型發動機由奇異航空集團（GE Aviation）和賽峰集團（Safran）合資的ＣＦＭ國際公司生產。ＣＦＭ和波音公司都已表態會協助調查該起事故。

西南航空是美國最大的國內航空公司，擁有約七百架客機，全都是七三七型，是全球最大的七三七機隊，其中七三七—七百型就超過五百架。