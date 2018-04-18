暫緩制裁俄 川普打臉自己人

2018-04-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府是否對力挺敘利亞阿塞德政權的俄羅斯祭出新一波制裁，出現總統「打臉」自己大使的矛盾窘況。駐聯合國大使海利（Nikki Haley）十五日才在電視訪問中表示，即將宣布新制裁措施，但華盛頓郵報十六日報導，川普對制裁案踩煞車，白宮內部對此仍有爭論。

報導引述數名熟悉內情的消息人士說法，就在海利十五日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國（Face the Nation）」訪問中預告，美國財政部十六日將宣布新一輪制裁俄羅斯措施後，當天稍晚川普和他的國安顧問團隊討論此事，表示還不準備擴大制裁。官員說，白宮嚴肅考慮經濟以及其他可能的制裁措施，但最終川普並未簽署，制裁計畫現在「暫停」；除非俄國再有其他作為，否則川普不太可能批准新的制裁措施。

俄羅斯外交部官員十六日也透露，在海利上述訪問後，川普政府就知會俄國駐華府大使館，還不會祭出新的制裁。

白宮決定將海利在CBS節目上的發言定調為「說錯話」。白宮發言人桑德絲十六日表示，「我們正在考慮加強制裁俄羅斯，不久後會做出決定」，但似乎越說越不清楚，而且更令人揣測川普確實親自介入阻止宣布制裁。

一名白宮官員私下表示，海利話說得太快，以致犯了需要「清理」的錯誤。但有其他官員質疑，海利是川普閣員中數一數二自律和謹慎的人，尤其是在公開場合，也經常在公開談話前先與川普本人確認。至於為什麼廿四小時後才撤回海利的說法，官員僅說因為白宮內部對制裁計畫仍有疑義。

另據華爾街日報報導，川普政府正尋求沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家貢獻兵力，籌組一支阿拉伯武裝部隊代替美軍，協助穩定敘國東北部地區，以免擊敗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」後，敘國安全情勢出現真空，讓IS死灰復燃，或伊朗支持的敘國武裝勢力趁虛而入。

不過，部分軍事官員和專家不看好這項策略的可行性，認為沙國和阿聯正軍事介入葉門情勢，要另組部隊投入敘國會有困難；若無美軍留駐，派兵意願可能也不高。