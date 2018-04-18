暫緩制裁俄 川普打臉自己人

2018-04-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府是否對力挺敘利亞阿塞德政權的俄羅斯祭出新一波制裁，出現總統「打臉」自己大使的矛盾窘況。駐聯合國大使海利（Nikki Haley）十五日才在電視訪問中表示，即將宣布新制裁措施，但華盛頓郵報十六日報導，川普對制裁案踩煞車，白宮內部對此仍有爭論。

報導引述數名熟悉內情的消息人士說法，就在海利十五日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國（Face the Nation）」訪問中預告，美國財政部十六日將宣布新一輪制裁俄羅斯措施後，當天稍晚川普和他的國安顧問團隊討論此事，表示還不準備擴大制裁。官員說，白宮嚴肅考慮經濟以及其他可能的制裁措施，但最終川普並未簽署，制裁計畫現在「暫停」；除非俄國再有其他作為，否則川普不太可能批准新的制裁措施。

俄羅斯外交部官員十六日也透露，在海利上述訪問後，川普政府就知會俄國駐華府大使館，還不會祭出新的制裁。

白宮決定將海利在CBS節目上的發言定調為「說錯話」。白宮發言人桑德絲十六日表示，「我們正在考慮加強制裁俄羅斯，不久後會做出決定」，但似乎越說越不清楚，而且更令人揣測川普確實親自介入阻止宣布制裁。

一名白宮官員私下表示，海利話說得太快，以致犯了需要「清理」的錯誤。但有其他官員質疑，海利是川普閣員中數一數二自律和謹慎的人，尤其是在公開場合，也經常在公開談話前先與川普本人確認。至於為什麼廿四小時後才撤回海利的說法，官員僅說因為白宮內部對制裁計畫仍有疑義。

另據華爾街日報報導，川普政府正尋求沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家貢獻兵力，籌組一支阿拉伯武裝部隊代替美軍，協助穩定敘國東北部地區，以免擊敗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」後，敘國安全情勢出現真空，讓IS死灰復燃，或伊朗支持的敘國武裝勢力趁虛而入。

不過，部分軍事官員和專家不看好這項策略的可行性，認為沙國和阿聯正軍事介入葉門情勢，要另組部隊投入敘國會有困難；若無美軍留駐，派兵意願可能也不高。

  • 美國駐聯合國大使海利十四日出席聯合國安理會針對敘利亞情勢召開的緊急會議。（法新社）

    美國駐聯合國大使海利十四日出席聯合國安理會針對敘利亞情勢召開的緊急會議。（法新社）

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