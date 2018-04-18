英美控俄 駭進網路預備攻擊

2018-04-18

入侵公私部門路由器

〔編譯周虹汶／綜合報導〕兩年來多次指控俄羅斯透過網路科技干預內政的美國與英國政府，十六日首度發表聯合聲明，指稱俄國政府主導的「灰熊大草原（GRIZZLY STEPPE）」計畫正改派駭客入侵其公、私部門合作夥伴的電腦網絡，擔憂對方已植入惡意軟體，為日後攻擊行動打下基礎，讓美、英兩國當前聯防俄國的緊繃關係正式升級。

英國政府一年半前成立的國家網路安全中心（NCSC）與美國國土安全部（DHS）、聯邦調查局（FBI）十六日的聯合聲明指出，這波駭侵行動為「灰熊大草原」計畫的一部分，由政府資助、民間與軍事情報機構主導，目標是英、美兩國政府與民間的路由器、網路交換器、防火牆等負責資料安全傳輸的電腦網絡，供應相關重要硬體的廠商一併受害。

上述聲明並未明說俄國駭侵的系統為何，但指出路由器尤為網路傳遞資料流程的關鍵，俄國駭客若使出「中間人攻擊（MITM）」手法成功騙過通訊兩端，即可為間諜行動奠定基礎，不僅有助於莫斯科取得西方智慧財產，更可操縱資料傳輸方向，甚至加以阻擋，極可能為日後攻擊行動埋下伏筆，傷害西方經濟與安全。

俄斥兩國庸人自擾

俄國政府十七日駁斥上述指控，反稱英、美兩國庸人自擾，才會拿芝麻般的「微弱」證據「不合理」地對俄國冠上「莫須有」罪名。但英國政府通訊總部（GCHQ）前官員漢尼根（Robert Hannigan）表示，俄國潛伏西方路由器及網路的歷史悠久，已「預定砲位」長達廿年，未來若真出事，鐵定「是你」搞鬼。

西方國家兩年來多次指控俄國從多方面發動駭侵與網路造謠，逾一年前曾以西方電力與水利主要設施為目標，導致英美電廠面臨服務中斷或設備受損的風險；並藉由社群媒體干預公共事務走向，包括前年的英國去留歐盟公民投票，以及美國總統選舉。