掀#MeToo風暴 紐時、紐約客奪普立茲獎

2018-04-18

伍迪艾倫子 獲獎人之一

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新聞界最具權威的第一○二屆「普立茲獎（Pulitzer Prize）」，十六日公布今年度得獎名單，紐約時報和紐約客（The New Yorker）雜誌因揭發好萊塢製片人性醜聞，掀起全球「我也是（#MeToo）」社會運動，獲頒最高榮譽「公共服務獎」，獲獎人之一為名導伍迪艾倫（Woody Allen）之子羅南法羅（Ronan Farrow）。紐時及華盛頓郵報因報導俄羅斯介入美國大選，奪下「國內報導獎」；新聞通訊社路透則因深入報導菲律賓總統杜特蒂發動的掃毒戰爭，抱走「國際報導獎」。

有「新聞界奧斯卡」之稱的普立茲獎，旨在表揚對社會貢獻卓著的新聞從業人員，獲獎名單十六日在紐約哥倫比亞大學揭曉並頒獎。其中，份量最重的「公共服務獎」頒給由記者坎特（Jodi Kantor）和圖伊（Megan Twohey）率領的紐約時報團隊，以及紐約客雜誌撰稿人、伍迪艾倫與資深女星米亞法羅之子羅南法羅（Ronan Farrow）。現年卅歲的法羅還曾是前國務卿希拉蕊．柯林頓的青年議題顧問。

引發全球女性反思性剝削

評審指出，得獎者撰寫出「具爆炸性、影響深遠的報導，揭發富裕、有權的性侵者，引發全球反思女性蒙受的性剝削」。紐時和紐約客去年十月踢爆好萊塢金牌製片人哈維溫斯坦，長期對女性行為不端的醜聞後，陸續有逾百名女性出面指控曾遭其性騷擾或性侵害，使其身敗名裂、婚姻破局，甚至面臨司法調查。繼之而起的「我也是」運動更席捲全球，讓更多仰仗權勢欺侮女性的男性惡行，被攤在陽光下。

揭俄干預大選 紐時華郵獲獎

紐時也和華盛頓郵報共同拿下「國內報導獎」，肯定兩大報針對俄國干預美國前年總統大選，以及俄方人士與川普競選、交接、執政團隊關係的深入報導。普立茲獎主席坎納迪（Dana Canedy）表示，獲獎者在「最困難的時刻」，仍堅守自由、獨立媒體的最高宗旨，對「民主之健全」至關重要。「國際報導獎」則頒給路透，表揚其揭露菲律賓「掃毒戰爭」的殘酷真相，以及總統杜特蒂與警界暗殺隊的關係等。路透並因拍攝緬甸羅興亞族難民危機，榮膺「特寫攝影獎」。

此外，華郵還贏得「調查報導獎」，表彰其不懈追蹤去年底阿拉巴馬州參議員補選時，共和黨候選人摩爾（Roy Moore）的不當性行為，最終使選情大翻盤，令該州廿五年來首度誕生民主黨參議員。維吉尼亞州沙洛茲維爾市「每日進步報」的前攝影記者凱利（Ryan Kelly），則榮獲「突發新聞攝影獎」，他在去年該市的種族主義衝突中，拍下白人至上主義者開車衝撞人群的畫面，為事件留下關鍵紀錄。