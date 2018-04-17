清理行動惹毛同性戀 微博罕見讓步

2018-04-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國最大社群網站之一「新浪微博」十三日公告，將依據「網路安全法」清理同性戀題材的內容，引發譁然。數以十萬計網友響應「＃我是同性戀＃」、「＃我是同志不是變態＃」等主題標籤，迫使微博十六日宣佈「本次遊戲動漫清理不再針對同性戀內容」，成為中國新興的同志文化運動罕見的勝利。

被稱為中國「推特」的新浪微博十三日公告，「為了進一步營造晴朗和諧的社區環境，微博根據『網路安全法』等法律法規的要求，嚴格履行企業主體責任」，開展為期三個月的「清理行動」，清查對象包括「涉黃的、宣揚血腥暴力、同性戀題材的漫畫及圖文、短視頻內容」，並表示已清理相關違規內容五萬六千餘條。

公告一出，聲援同志的主題標籤在微博大量湧現，吸引超過一百萬用戶查看相關標籤，許多人分享自己身為同志或同志父母的經驗。微博十六日再次公告，「主要清理涉黃、暴力血腥題材內容」，將同志題材剔除。微博用戶近四億，此舉係出於公司的決定抑或當局指示，目前並不清楚，微博對於相關提問未予回應。

中國同志、雙性戀暨跨性別者（ＬＧＢＴ）倡議人士魏建剛說：「新浪微博最初的決定不合理，為什麼將同性戀與其他非法活動關聯一起。他們是鎖定整個ＬＧＢＴ社群─不管是誰下令他們這麼做。」

最初公告發布的時間點，正值北京當局加強控制成長快速的網路社群，以創造國家主席習近平所說的「天朗氣清的網路空間」之際。包括女性主義言論、嘻哈音樂、「低俗」玩笑等網路內容，均淪為審查法規的受害者。使用者兩億的社群應用程式「內涵段子」因「低俗色情」而遭當局永久關閉，引發大批憤怒網友十一日凌晨包圍北京廣電總局，齊鳴喇叭抗議。

聚焦全球同志權益與藝術創作的微博網頁「同志之聲」，十四日對二十三萬粉絲宣佈「無限期暫停全部工作」，被近四萬人轉發。該網頁十六日下午恢復運作，版主除感謝網友外，也強調「發聲才有可能改變！」

超過兩萬人十五日參加南京「彩虹馬拉松」活動，希望藉此提高民眾對ＬＧＢＴ議題的關注。主辦者指出，微博的清理公告讓這項活動「更具意義」。