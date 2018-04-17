阻敘再用化武 美制裁大刀揮向俄

2018-04-17

普廷警告國際關係混亂

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼美、英、法三國聯軍十四日空襲敘利亞的化學武器設施後，美國駐聯合國大使海利十五日表示，為了讓阿塞德政權無法再動用化武，美國十六日宣布對為阿塞德撐腰的俄羅斯實施新制裁措施。她表明，美國不會立即從敘國撤軍。但白宮發言人桑德絲十五日稍晚強調，美國總統川普仍希望美軍儘早返國。俄國總統普廷十五日則警告，若西方國家再做出「這類違反聯合國憲章的舉動」，「將無可避免地令國際關係陷入混亂」。

海利十五日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，安理會曾六度欲針對阿塞德使用化武進行調查，均遭俄國從中作梗。她強調，國際社會對化武應該零容忍，但俄國為阿塞德掩蓋一再對平民動用化武的行徑，這類行為必須到此為止。海利指出，阿塞德仍拒絕參與解決敘國內戰的多邊協商，莫斯科應發揮影響力，促使阿塞德坐上談判桌，但美方不會與阿塞德進行任何一對一會談，因為對人民動用化武的阿塞德「不配」。

法總統：已說服美軍留敘

另一方面，法國總統馬克宏十五日公開「保證」，已說服川普讓美軍長留敘國。桑德絲則給了馬克宏軟釘子，表示川普已表明期盼美軍儘快返國。她還說，美方期待區域盟邦和夥伴，能在軍事及財政上承擔更大責任。在此同時，馬克宏和英國首相梅伊發動執政以來首次重大軍事行動，十六日分別面臨自家國會議員怒火；美國國會議員則將就總統的戰爭權力展開辯論。

在華府即將宣布制裁莫斯科的新措施前夕，歐盟廿八個成員國的外交部長十六日在盧森堡會商，會後在聲明中為十四日的空襲行動背書，並宣布歐盟將考慮對敘國採取更嚴厲的經濟制裁。不過，歐盟外交官員說，十六日並未討論將部分俄國與伊朗軍方人士列入黑名單，顯示歐盟暫無意加入美國加強制裁俄國的行動。克里姆林宮十五日則聲明，普廷已和伊朗總統羅哈尼通電話，雙方同意西方國家已破壞讓敘國情勢達成政治解決方案的機會。

俄疑對化武現場動手腳

在此同時，「禁止化武組織（ＯＰＣＷ）」十六日在荷蘭海牙的總部召開緊急會議，美國特使沃德（Kenneth Ward）指控，俄國可能已對七日遭化武攻擊的敘國東古塔區杜馬鎮現場「動了手腳」。俄國外交部長拉夫羅夫則「保證」絕無此事。據報導，ＯＰＣＷ專家小組雖已於十四日抵達敘國，但仍無法前往杜馬展開調查。