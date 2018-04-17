川安會登場 安倍被爆六月辭職

2018-04-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本首相安倍晉三預定十七日前往美國總統川普在佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」，舉行為期兩天的會談。但與此同時，日本《AERA雜誌》十六日引述前首相小泉純一郎的說法，指稱安倍因「森友學園」國土賤賣案與相關文件竄改疑雲，支持率大跌，聲望告急，可能在六月二十日國會會期結束前後辭職下台。

日本《共同社》十五日公布的民調顯示，安倍的支持率已跌至二十六．七％，是他二○一二年十二月第二次執政以來最低。東京街頭十四日湧現數萬人示威，要求「騙子」安倍下台。自民黨九月初將舉行黨魁選舉，外電分析，安倍可能像去年一樣再度解散國會，提前舉行大選，以證明其政治實力，也可能放棄連任黨魁和總理，端視黨內是否有人挺身對抗安倍。目前有望取代安倍的人選，呼聲最高的當屬前地方創生大臣石破茂，以及小泉純一郎的兒子、自民黨眾議員小泉進次郎，外務大臣河野太郎、副首相麻生太郎，也在口袋名單中。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述「經濟學人」智庫亞洲地區主任尹奈斯可（Duncan Innes-Ker）說法，安倍在國內壓力下，迫切需要在美日領袖高峰會取得成果，川普「可能在鋼鋁關稅議題上讓步，或表態美國有意重返跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」。不過，儘管兩者均可視為安倍取得的勝利，但美國恐怕不會片面讓步，東京仍須有所妥協。

華爾街日報則指出，日本在北韓議題上已相對顯得孤立，東京一方面被迫放棄對北韓的強硬立場，轉而尋求實現兩國領袖會晤，一方面還得擔心美方只針對北韓可能襲擊美國的武器進行談判，讓平壤繼續持有可攻擊日本的武器。

此前，安倍已公開呼籲美方推動北韓放棄射程涵蓋日本的中程和短程彈道飛彈計畫，直指打擊北韓的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）能力對日本「毫無意義」。