氮氣自殺膠囊艙 荷蘭展出惹議

2018-04-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭十四日舉行年度「阿姆斯特丹葬禮博覽會」，展出最新死亡趨勢產品，吸引成千上萬民眾參觀，其中最受矚目的是「自殺膠囊艙」，使用者只要按下一個按鈕，即可了結自己的生命。對於這項爭議性發明，參觀者褒貶不一，有人感到新奇，也有人覺得荒謬至極。

荷蘭設計師班尼克（Alexander Bannink）與澳洲安樂死倡議醫生尼奇克（Philip Nitschke），研發出名為「石棺」（Sarco）的3D列印自殺機器。這是一台可分離式膠囊艙，內含氮氣儲存容器。他們在葬禮博覽會上展出模型，讓參觀者戴上虛擬實境眼鏡，坐在艙內按下按鈕，獲得身歷其境的體驗。

這台機器吸引大量人潮親身嘗試。荷蘭民眾佛斯崔表示，這是一次奇怪的體驗，但艙內相當漂亮寧靜，可看到月亮及海洋。另一名民眾布倫丁克則批評，他覺得這項發明愚蠢無趣，令人難以理解。

外號「死亡醫生」的尼奇克指出，自殺膠囊艙內充滿氮氣，操作者只要按下一個按鈕，就會感到輕微暈眩，隨後快速失去意識死去。他打算今年底前打造出完整運作的膠囊艙，並將設計上傳網路，做為公開檔案供人下載，任何有意自己製作機器的人，都能下載檔案以3D列印自行打造。

至於安樂死及法律難題，尼奇克認為，自殺是基本人權，並非重病患者的醫療特權。在許多國家自殺並不犯法，只有幫助人死亡才違法；況且這台機器的使用者只是按下按鈕，而非站在火車前輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980