沙林毒氣?氯氣? 美動武紅線模糊

2018-04-16

使用沙林毒氣 過去美國動武門檻

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國近日攻擊敘利亞似乎顯示，美國總統川普在敘國化學武器的使用上，已重新劃設動武紅線。不過，該道紅線到底設定為何，事實上模糊不明。這項行動也顯示，美國要從敘利亞抽身，恐怕比川普當初設想的還不容易。

華府指稱，空襲是回應敘國總統阿塞德本月七日對平民發動化武攻擊。美國官員指控，敘國使用氯氣，或許還包括殺傷力更大的神經毒劑沙林。沙林顯然是此前美國對敘國動武的門檻，去年的沙林攻擊導致川普下令攻擊敘國空軍基地。二○一三年的沙林攻擊，也幾乎讓時任總統的歐巴馬空襲敘利亞。

氯於敘國內戰中 被廣泛使用

相較之下，氯在敘國內戰中被廣泛使用，且過去並未招致美國報復行動。專家指出，氯遠比沙林更容易取得與武器化，使其更難透過軍事行動加以摧毀。贊同遏阻氯等化武使用的「軍備控制協會」負責人金波（Daryl Kimball）說：「每一座有淨水系統的中東城市或許都有一些氯，這是很普遍的工業化學物質。」

是否再發生另一起氯氣攻擊，便足以引發美國更多攻擊行動？抑或死亡人數必須夠多？必須動用沙林？又或者需要多次違規才會招致美國回應？這些問題目前仍模糊不明。事實上，敘國七日是否真的使用沙林，美方也含糊其詞。美國國防部長馬提斯表示，情報唯一確定的是阿塞德部隊使用氯，但他不排除也包括沙林。副總統彭斯也說，情報顯示「最起碼的化學武器是氯」，並強調調查人員或將證明沙林的使用。美國官員透露，當局分析新聞媒體以及其他資訊來源，推定敘國使用沙林。

二○一五至一七年聯合國與禁止化學武器組織（OPCW）調查發現，敘國政府去年四月使用沙林進行攻擊，並數度將氯做為武器。空襲前，美國駐聯合國大使海利表示，美國的行動不僅是回應七日的杜馬攻擊，「美國估計阿塞德在內戰中至少五十次使用化武，民眾估計更多達兩百次。」她強調：「如果敘國政權再度使用這種毒氣，美國子彈已上膛。當我們的總統劃定紅線，他就會執行。」但她並未說明指涉的是何種毒氣。