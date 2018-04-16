美歐藉空襲「表態」 與俄關係急凍

2018-04-16

空襲無法改變敘國內戰的大方向

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美英法聯軍轟炸敘利亞，俄羅斯總統普廷在空襲發動後數小時即發表聲明，譴責美國加劇敘國人道災難，並要求聯合國安理會召開緊急會議討論該次攻擊行動，一反過去等待數日才評論類似危機的常態，顯示克里姆林宮相當重視此事。美國有線電視新聞網（CNN）指出，西方國家將空襲視為「表態」，而非改變敘國情勢的戰略行動，它真正造成的影響是「西方國家和莫斯科的關係再度降至低點」。

CNN引述「華盛頓戰爭研究所」專家卡費爾拉（Jennifer Cafarella）說法，指出聯軍發動的攻擊確定不會改變敘國局勢，「它們更像是聲明，而不是戰略，不太可能干擾敘國內戰的大方向，也無法阻止阿塞德政權繼續以傳統武器屠殺反抗軍」。CNN指出，這波空襲造成最大的影響是「加深美國和俄國之間的敵意」。

儘管川普曾表示和普廷處得不錯，兩人去年也曾在二十國集團（G20）高峰會期間會晤，但雙方近來言語交鋒更為犀利，互相指控惡意欺騙，互逐外交官，美國還對俄國發動新一輪制裁。川普十一日便推文表示：「美國和俄國的關係比以往任何時候都來得糟，包括冷戰時期在內。」

俄反政權更迭 想恢復往日地位

紐時分析，普廷在敘國有兩個目標，一為堅決反對外來勢力促成政權更迭、造成類似伊拉克和利比亞的混亂態勢；其二為恢復莫斯科在蘇聯時期的世界警察地位。紐時引述俄國獨立軍事分析家戈慈（Aleksandr M. Golts）說法，指出美、俄雙方都按照「既定劇本」角力，同時設法降低可能造成的傷害，「敘利亞不會成為某種全球對抗的起點」。

美俄按劇本演出 降低可能傷害

獨立外交事務分析家弗羅洛夫（Vladimir Frolov）指出，克里姆林宮仍希望和川普舉行領袖高峰會，因此盡量忽視川普對普廷的評論，希望藉由面對面會談扭轉局面。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也對俄國與西方國家日益疏遠表達憂心，強調在後冷戰時期的緊張情勢達到最高峰之際，對話有其必要。

俄國起草譴責對敘國「侵略」的決議案，但未獲聯合國支持，凸顯莫斯科在國際上的孤立。史坦麥爾告訴「週日畫報」（Bild am Sonntag），在敘利亞問題上，除非川普和普廷以積極態度展開談判，否則情況恐難改善。