美駐聯合國大使海利：達成目標前 美不會從敘撤軍

2018-04-16

若阿塞德政權再用化武 「美國已把子彈上膛」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美、英、法三國十四日聯手對俄羅斯和伊朗撐腰的敘利亞阿塞德政權發動飛彈攻擊，匿名美國官員指稱，敘國政府七日對東古塔區平民除動用氯氣，還使用沙林神經毒劑。美國駐聯合國大使海利在安理會轉述美國總統川普的話說，若阿塞德政權再敢用化武，「美國已把子彈上膛」，暗示不排除對敘國政府採取新一波行動。海利還表示，美國在達成目標前，不會從敘利亞撤軍。

海利十五日在福斯新聞頻道（Fox News）發表談話時，列出美國的三個目標，即確保不以危及美國利益的任何方式使用化學武器、擊敗「伊斯蘭國」（Islamic State），以及取得觀察伊朗作為的有利地點，「在完成這些事之前，我們不會離開」。

俄國駐美大使安托諾夫揚言，這類行動不會沒有後果，所有責任將由美、英、法承擔。伊朗最高領袖哈米尼也強烈抨擊此次空襲行動，稱美、英、法領袖為「罪犯」。

禁止化武組織人員 前往杜馬展開調查

前述美國官員十四日表示，從媒體與非政府組織（NGO）及其他消息來源描述的症狀研判，阿塞德政權也對東古塔區杜馬鎮使用沙林毒劑。禁止化武組織（OPCW）調查人員十五日已前往杜馬展開調查，將釐清當地七日疑似遭化武攻擊、釀成至少四十人喪生的事件。敘國外交部次長蘇山（Ayman Soussan）重申，不會妨礙該組織專家調查。

俄提出譴責美英法決議案 未獲安理會通過

俄國十四日在安理會提出譴責美國及其盟邦「違反」國際法與聯合國憲章、對敘國「發動侵略」的決議案，但只有俄國、中國及玻利維亞投下贊成票，另有美國等八國反對、秘魯等四國棄權，未獲通過。據報導，美、英、法三國正聯手草擬一項決議案，要求安理會介入調查七日東古塔區發生的事件。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）研究員施奈德（Tobias Schneider）指出，或許阿塞德曾擔心，聯軍可能粉碎他在敘國內戰中的戰果，但美國不願擴大為更廣泛的外交、軍事行動，僅定調為「一次性的」攻擊。美國共和黨聯邦參議員麥肯（John McCain）也認為，要取得長期成功，美國必須擬定敘國及整個地區的通盤戰略；空襲或許有其必要，但無法實現美國在中東的目標。

另據敘國國營媒體報導，所有反抗軍「恐怖份子」皆已撤離其在東古塔區的最後據點杜馬，政府軍已全面掌控該區。法國外交部長勒德里安十五日受訪時表示，阿塞德接下來可能鎖定反抗軍最後根據地伊德利卜省，當地現有兩百萬居民，恐引發新的人道災難。