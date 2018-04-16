紐時︰言論自由堡壘 台灣取代香港

2018-04-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約時報十四日發表專文指出，昔日被譽為華語世界言論自由堡壘的香港，不僅曾是國際媒體與人權團體設立總部的首選，更曾庇護中國六四天安門學運領袖，以及踢爆美國國家安全局（ＮＳＡ）監控計畫的「深喉嚨」史諾頓，但近年來隨著北京當局加強控管，香港的言論自由堡壘地位已逐漸被最活躍亞洲民主政體之一的台灣取代：「被失蹤」的香港銅鑼灣書店創辦人林榮基打算在台灣重開店，非營利組織「無國界記者」放棄香港，改在台北成立亞洲第一個辦事處。

這篇以「亞洲言論自由堡壘？香港讓開，現在是台灣」為題的報導，十五日同步發表在紐約時報紙版Ａ十四頁。此一轉變反映出中國國家主席習近平逐漸致力以獨裁專制手段維護對中國（包括香港）的控制。「無國界記者組織」榮譽董事、六四民運學生領袖吾爾開希說，中國如今不僅壓迫自己人民，還逐漸把壓迫輸往香港。

中國曾在一九九七年香港主權移交時保證香港「五十年不變」，但卻在二○一四年香港「雨傘革命」後積極插手香港事務，一五年下半年便發生販售被北京當局列為禁書的銅鑼灣書店的股東與員工等五人「被失蹤」事件。打算在台灣重新開業的林榮基說，香港人向台灣取經，台灣人則看到中國如何控制香港。

當台灣被「無國際記者組織」台北辦事處主任艾偉昂稱為東亞地區言論自由的「穩定島」時，言論自由倒退的香港卻上演起雨傘革命年輕領袖遭判刑入獄，以及被控有箝制言論自由之嫌的國歌法送入香港立法會等的警世戲碼。中國社運人士、1905香港國際人權電影節主辦人李丹今年改在台灣舉辦電影節，除了香港募資不易與成本過高，也因為香港的資訊與媒體管控加劇，光是「人權」一詞都能令人害怕…「至於台灣的言論自由環境，我覺得居全亞洲之冠」。台灣能包容該區各地的社運人士，成員來自香港、台灣與東南亞國家的「亞洲民主青年連線」去年九月在台舉辦會議，理由正是台灣是唯一確定能讓該組織所有成員入境之地。

但文中也說，台灣即便躍居亞洲言論自由新堡壘，但仍看似為避免觸怒中國而在自身政治價值上做出讓步，像是去年遣返向台灣尋求政治庇護的中國異議人士張向忠，而中國異議人士近兩年來也愈來愈難取得入台證。此外，文中還以李明哲在中國遭判刑事件為例，指稱視言論自由理所當然的台灣人，往往不自覺跨越北京當局的紅線。

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