整天久坐不動 傷腦甚至失智

2018-04-15

美加大研究

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以為整天坐在桌前或一直看電視不動只會搞得體重上升嗎？最新研究顯示後果不僅於此，嚴重者可能傷腦甚至失智！儘管兩者關聯性有待進一步確認，但專家建議，多站起來走走動動總是好事，或許能輕易減少阿茲海默症上身的風險，何樂而不為。

恐致大腦內側顳葉萎縮

久坐不動會增加罹患心臟病、糖尿病的風險，是科學界早就知道的事情。但為了了解這種行為對心智的危害，美國加州大學研究人員找來卅五位年齡介於四十五歲至六十五歲無失智現象的民眾，先就他們前一週每天坐著與活動的時間進行調查，再掃描他們大腦中位於顱骨兩側的內側顳葉（ＭＴＬ）厚度。

ＭＴＬ為大腦記憶的關鍵區域，變薄正是認知下降及中年以上民眾失智的早期徵兆。

結果發現，自稱前一週坐得較久的受測者，ＭＴＬ萎縮也較多，而且坐得愈久、縮得愈多。研究人員因此相信，坐太久確實可能是認知下降的危險因子之一。

此研究十二日登上美國科學期刊《PLOS One》。目前雖不敢說久坐不動的習慣正是導致ＭＴＬ萎縮的元凶，但研究人員展開另一項長期研究以了解兩者間關聯的同時，依然鼓勵民眾常起身活動，因有氧運動確實有助增大ＭＴＬ內專管記憶的海馬迴構造容量；藉此減少久坐的時間，或許即可遠離阿茲海默症纏身的苦果。