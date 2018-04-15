花5000人民幣買34萬筆個資展出 中國藝術家遭調查

2018-04-15

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國一名藝術家透過藝術喚起民眾注意個資外洩的嚴重性以及保護隱私的重要：他從網路上購買超過三十萬名中國民眾的個資，在武漢美術館公開展出。這場展覽立即引發爭議，展出兩天就遭警方查封、調查。

兩天就遭撤展

這名三十二歲的北京藝術家鄧玉峰四月四日在武漢美術館舉行的個展「秘密」，一張張A4白紙懸掛在牆上，在特殊光線下才能看出用隱形墨水印在紙上的三十四萬六千人姓名、住址等個資，甚至網購內容都有，如「劉*，男，28歲……2018年3月2日13：54網購前往南昌的高鐵票」。不過電話號碼等部分關鍵資料被塗黑，也未暴露全名、完整地址。

在中國即時通QQ輕易買到

這場展覽時值中國和美國都爆發隱私權爭議：中國「百度」執行長李彥宏上月在一場論壇上表示，中國民眾對隱私不那麼敏感，「願用隱私換便利」，引發輿論反彈；美國則有社群網站「臉書」個資外洩風暴。

鄧玉峰六個月前透過中國即時通軟體「QQ」購買個資，他說，花五千人民幣（約二萬三千元新台幣）就買到三十四萬六千人的個資，相當於一個人約○．一四角人民幣。

鄧玉峰說，現在收到推銷銀行貸款、房地產等廣告簡訊轟炸已成許多人的「日常」，「我們開始麻木，忽視這些簡訊」，這場展覽是為了引起大家關注個資外洩，「我們要問為什麼人們對此變得麻木，以及這些資料怎麼來的」。他在展覽上還與義工發簡訊給這三十四萬六千人，邀請他們來看自己的「秘密」。他說他們收到其中一封回應簡訊是「你有病」，「我覺得『你有病』反而能體現大部分人的狀態」。

部分參觀者看展後深感震撼，「原來在網路訊息時代，我們毫無隱私可言」。也有人質疑鄧玉峰取得這些個資就有違法之虞。

這項原訂到四月二十九日的展覽，展出兩天就被迫中斷。鄧玉峰說，便衣員警六日將他帶去問話，告訴他因在網路上購買公民資訊正遭到調查，禁止他離開武漢。根據中國法律，他可能面臨七年徒刑。