川普律師涉詐欺 美司法部刑事調查中

證實已調查柯恩數月 「對川普衝擊恐更甚通俄門」
〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕美國司法部十三日表示 ，川普總統長年的私人律師柯恩（Michael Cohen）目前因涉及詐欺與私人商業交易犯罪遭到刑事調查，當局目前正在檢查日前突擊柯恩的住處時所查扣的紀錄與電子裝置內容；司法部還透露，檢方調查柯恩已有數月，且早已取得柯恩的許多電子郵件內容。紐約時報指出，柯恩遭調查對川普的威脅程度之大與迫切，超越通俄門調查。
檢方在遞交給法官的法庭文件中，將有關檢方認為柯恩觸法的段落塗黑，但仍足以證實，原本否認調查柯恩的美國聯邦檢察官曼哈頓辦公室，的確早就盯上柯恩。檢方在該法庭文件中指出，儘管柯恩是律師，但也有多項其他商業利益與收入來源；日前對柯恩的數個住處進行搜索，肇因於數月來對柯恩的調查，目的在於尋找犯罪證據，其中不少與柯恩的律師工作無關，而是攸關柯恩的商業交易。
檢方所查扣的文件，或許能更清楚呈現川普與柯恩的關係。柯恩擔任川普律師超過十年，深受川普信賴，曾協助川普度過許多麻煩的個人與商業困境，包括在二○一六年美國總統大選期間自掏腰包，支付封口費給宣稱曾是川普小三的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）。根據媒體報導，這些文件有部分牽涉到克利弗德與自稱與總統川普有過一段情的花花公子雜誌一九九八年度玩伴女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal）。
川普13日還致電柯恩「確認情況」
紐約時報指出，柯恩遭調查對川普構成比通俄門調查還大與迫切的威脅；川普十三日曾致電柯恩「確認情況」，這通電話是否會構成問題，端視兩人討論內容而定，畢竟律師基本上要求客戶不要與人討論調查內容。華盛頓郵報則指出，據傳柯恩還涉及銀行詐欺與違反競選資金規定。
檢方指出，之所以罕見突擊柯恩的住處而非發傳票，在於檢方根據其所發現，不相信柯恩會乖乖交出檢方所要的證據；要是沒有搜索票，檢方想取得的紀錄可能會被刪除銷毀。檢方日前除了搜索柯恩自宅、辦公室與飯店房間，還從柯恩的手機、平板電腦、筆記型電腦與保險箱取得資訊，以及早就秘密取得柯恩的許多電郵內容。
檢方之所以遞交此文件，在於柯恩與川普十三日稍早透過律師要求讓柯恩本人或一名獨立律師先檢閱這些被查扣的資料，以了解這些資料是否與調查有關，以及能在不危及律師與客戶間的保密特權下交給犯罪調查人員。柯恩與川普的律師辯稱，這些被查扣的紀錄有許多受到律師與客戶間的保密特權的保護，並要求法官在訴訟前下令暫時禁止檢方查看這些文件。