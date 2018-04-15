川普太早放話 空襲成效被質疑

2018-04-15

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美英法聯軍十四日轟炸敘利亞，三國均宣稱行動成功，但軍事專家質疑，在美國總統川普數度揚言襲擊敘國阿塞德政府期間，阿塞德已著手把軍事資產移入俄國駐敘國軍事基地內或附近，川普恐怕給了敘國太多準備時間。根據「敘利亞人權瞭望台」指出，「十四日凌晨遭襲擊的所有中心點，空無一人，他們在三天前就撤離」。

軍事資產三天前就撤離

擔任美國智庫「國家利益中心」國防研究主任的卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）指出，「如果俄國與阿塞德是聰明的，在川普一出言威脅」，就會將任何被美國及其盟軍認為是目標的所有軍事資產，包括戰機、直升機、火砲以及彈藥、高價值武器等都遷往俄國的軍事基地附近或內部。美國「戰爭研究所」（ISW）的監測資料顯然佐證卡齊亞尼斯的說法。

ISW報告說，在化武攻擊後，敘國部署在哈馬、荷姆斯與帕米拉的戰機在八日至十二日間已重新安置於各地嚴密防衛的機場內，報告指出：「戰機被安置於塞蓋勒（Sayqal）、杜邁爾（Dumayr）、沙伊拉特（Shayrat）與提亞斯（Tiyas）等空軍基地，以及拉塔基亞（Latakia）省的阿塞德國際機場、阿勒坡市外的奈拉伯（Nayrab）空軍基地與大馬士革國際機場。」

報告指出，俄軍與阿塞德部隊已加強首都大馬士革周邊的空防，並在該市西部的麥札赫（Mezzeh）空軍基地以及其他地點部署短程到中程的地對空飛彈。同時，「親當權的官員據悉也對敘國政府軍發布通知，要求疏散敘國各地軍事基地的人員與資產。」

負責研究與開發先進武器系統的敘利亞科學研究中心據悉也在疏散之列，而伊朗的代理單位也撤離敘利亞。相關報告與「敘利亞人權瞭望台」的監測不謀而合，該組織十一日便指出，在美國威脅將襲擊敘利亞政府後，敘軍已完全撤離大馬士革的重要國防建物、軍事基地以及機場。

卡齊亞尼斯說，現在遏阻阿塞德動用化武的許多目標都已在俄國基地內，川普必須思考是否與俄國開戰，「他的結論或許是不，而必須決定另闢蹊徑」。