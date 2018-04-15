冷戰再現 俄諷川普如希特勒

2018-04-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美英法三國聯手轟炸敘利亞，激怒敘國總統阿塞德政府和力挺阿塞德的俄羅斯和伊朗，痛斥這種形同挑釁、入侵的行動注定失敗，甚至將美國總統川普比擬為納粹領袖希特勒。不僅如此，由於西方國家大多力挺三國聯軍，而中國則反對使用武力，壁壘分明的國際局面被聯合國秘書長古特雷斯形容為「冷戰」對立再現。

敘轟侵略 俄伊朗力挺

敘國政府十四日由外交部發布聲明，強烈譴責聯軍是在執行「粗暴、野蠻的侵略行為」，乃明目張膽地違反國際法；聲明還批評，行動刻意選在「禁止化武組織（OPCW）」調查人員抵敘前展開，根本是蓄意擾亂有關敘方是否動用化武的調查工作，並試圖阻止西方國家捏造的謊言被識破。敘方也指出，行動造成至少三名平民受傷。

敘國總統府十四日晚間發布阿塞德與伊朗總統羅哈尼的談話，阿塞德直言，西方國家的行動只會讓他「更渴望反擊對手」，不論國家和人民都將更堅定決心，將國內每一吋土地的恐怖主義趕盡殺絕。德黑蘭當局也承諾繼續力挺敘國，並指聯軍須承擔行動造成的「區域後果」。此外，敘方也發布阿塞德照常上班的影片，顯示政府運作未受太大影響。

俄國總統普廷（見上圖，路透）亦指控聯軍「挑釁」，除加劇敘國的人道災難，也對國際關係格局有「毀滅性的影響」。他也重申，俄軍專家在檢視杜馬鎮後，並未發現化武攻擊跡象，批評事件為子虛烏有，美英法不該在國際正式調查前，就逕行猛轟亂炸。官員則透露，俄方事後將考慮提供更先進的S-300防空飛彈系統給敘國。此外，聯合國安理會也應俄方要求，開會討論聯軍「違反聯國憲章及規範」的行動。

與此同時，德國總理梅克爾對美英法「承擔責任」的做法表示支持，並指軍事干預「必要且適當」。北約（NATO）、歐盟均指出，阿塞德政權使用化武「違反國際規範和協議」，將與美英法等盟友一同站在「正義的一方」。加拿大、以色列、土耳其也都抨擊敘方「跨越人類容忍的紅線」。聯合國秘書長古特雷斯警告，「冷戰帶著復仇回來了」，他呼籲各方克制，勿升高情勢，使敘國人民的苦難惡化。

中國外交部發言人華春瑩則表示，中方「反對使用武力」，任何繞過聯合國安理會決議的片面軍事行動，只會增加敘利亞問題的複雜因素，認為政治解決才是唯一方法。

就在聯軍武力制裁落幕之際，敘國國營媒體指出，敘國政府軍仍於十四日進入日前遭化武攻擊的反抗軍據地杜馬鎮，且聲稱數小時內就可全面掌握情勢。與此同時，國際「禁止化武組織」人員，也按計畫進入該鎮展開實情調查。