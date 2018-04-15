敘又踩化武紅線 英法挺美空襲

2018-04-15

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕英國首相梅伊十四日凌晨在與法國總統馬克宏通完電話後，發布聲明說：「這是我身為首相第一次必須決定投入武裝部隊於戰鬥，這不是草率決定。我們不容許化武的使用變成常態，在敘利亞、英國街頭或世界其他任何地方皆然。」她意指俄國前間諜在英國遭毒害事件。當日馬克宏也為他任內首次的重大軍事行動解釋說，法國不容紅線被跨越，「我們不能容忍化武使用的正常化」。

去年五月，勝選後的馬克宏曾提出對敘利亞動武的明確政策，同月，他與俄國總統普廷會面時說，敘國再度使用化武將是招致強烈回應的紅線。七日敘國杜馬鎮的化武攻擊讓馬克宏面臨最嚴格考驗，十四日上午他聲明說，「法國在二○一七年五月設定的紅線已被跨越」，他補充，敘國當局發動化武攻擊的事實是毋庸置疑的。他推文公布在愛麗榭宮主持國防會議的照片，以及飆風戰鬥機起飛的影片。

法國外交部長勒德里安十四日與國防部長帕利共同召開記者會，勒德里安表示，法英美的聯合襲擊是報復杜馬化武攻擊的「合法」行動，該襲擊「符合比例原則，且鎖定目標」。帕利指出，襲擊的目標是一座「主要研究中心」以及敘國「秘密化學計畫」的兩座生產據點，她說：「我們的目標很單純；遏阻該政權再度動用化武。」

她指出，「我們確定俄國事先獲得通知」，法國共出動一艘防空巡防艦、三艘多用途巡防艦，以及幻象兩千戰機、飆風戰機與空中預警機等，沒有跡象顯示法國發射的十二枚飛彈曾遭遇攔截。但法國總統府稍後澄清，馬克宏十三日和俄國總統普廷通電時，並沒有告知即將發動空襲。

英國首相梅伊聲明強調，「沒有行得通的方案可取代以武力來削減並遏阻敘國政權動用化武的方法。這不是介入內戰，無關改變政權」，該襲擊「傳遞出清楚訊號」、「我必須這樣做，因為我判斷該行動符合英國國家利益」。

英國國防部聲明說，四架英國「龍捲風」戰機對敘國荷姆斯西方廿四公里處的一座軍事基地發射四枚暴風影飛彈。英國國防大臣威廉斯指出，英國官兵全部安全返回，稍早跡象顯示，該襲擊「高度成功」。英國對參與美國入侵伊拉克的陰霾未退，近期的民調顯示，四十三％民眾反對襲擊敘利亞，卅四％不確定，僅廿二％支持。

美軍這次出動B-1B匿蹤轟炸機發動攻擊，消息人士稱其搭載了AGM-158 JASSM聯合空對地距外飛彈，射程達三七○公里，使B-1B不必暴露在敵軍飛彈射程內就能發動攻擊。另外，美國海軍透露，在紅海至少有一艘軍艦發射了戰斧巡弋飛彈，其射程最高兩千五百公里。