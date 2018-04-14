獵鷹加入 日本加強巡邏釣魚台

2018-04-14

〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕日本產經新聞十三日報導，為加強對中日間有主權爭議的釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）的警戒，日方將於二○一八會計年度讓兩架新型噴射機「獵鷹2000LXS」（Falcon 2000LXS）加入巡邏行列，二○一九會計年度再增加一架，為日本自二○一二年九月宣布釣魚台「國有化」後，首度大規模增強對釣魚台的空中警戒。

報導中指出，日本海上保安廳目前對釣魚台進行空中警戒監視，是以部署於沖繩縣那霸航空基地的兩架「獵鷹900」噴射機為主；但這兩架從一九八九年啟用的飛機已屆年限，因此在今年度部署兩架夜間監視能力較強的「獵鷹2000LXS」，並讓「獵鷹900」中的一架除役；二○一九會計年度（二○一九年四月起）將再增加部署一架「獵鷹2000LXS」，同時讓僅剩的一架「獵鷹900」除役，意即到了二○一九會計年度，將有三架「獵鷹2000LXS」在釣魚台上空執行巡邏護島任務，完成「釣魚台全天候二十四小時監視體制」。

人員方面，報導中指出，為配合增設的兩架「獵鷹2000LXS」，海上保安廳將同時增加包括飛行員、通訊員、探索雷達員與整備員等約六十名航空相關專業人員，增員數量為歷來之冠；推測兩架「獵鷹2000LXS」可能也會部署於那霸航空基地，倘若如此，再加上直升機的相關工作人員，派駐該基地的航空人員數量合計將達一百三十人，超越航空相關人員人數八十人的羽田航空基地，成為日本海上保安廳十四座航空基地中航空相關人員人數最多的基地。