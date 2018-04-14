新加坡學中國 路燈要裝人臉辨識

2018-04-14

〔編譯周虹汶／路透新加坡十三日電〕新加坡近日決定，明年起讓全國路燈上架設的監視攝影機後端搭載臉孔辨識系統，雖自稱這僅是當地二○一四年展開「智慧國」計畫的一部分且無意侵犯民眾隱私，但人權團體直言，此工具常淪為當局箝制民眾的手段，未來恐成頻頻管制網路言論的星國政府掃蕩異己利器之一。

負責明年展開「路燈平台」（LaaP）試驗性計畫的新加坡政府技術局（GovTech）表示，預計在路燈上裝設各式感測器，它們可監測空氣品質與水位、計算公共場合的電動機車數量，以及蒐集人流數據，有助完善都市與交通計畫。

至於上頭一併加裝支援後端辨識臉部的監視攝影機，新加坡政府技術局沒明說數量，只說民眾資料與隱私為其關鍵考量；並稱一切乃為「分析群眾行動」，也有利萬一不幸發生恐怖攻擊的追蹤調查，歡迎願提供相關技術的企業今年五月前登記加入陣容。而根據路透報導，開發相關人工智慧服務的中國「依圖」與「商湯科技」，似乎躍躍欲試。

事實上，星國公務員前首長王文輝去年在位時就曾透露，全國共十一萬支路燈，皆將加入星國感測網絡陣線。總理李顯龍上週表示，「智慧國」使用尖端技術促進百姓生活，無意以「霸道、侵入式、不道德」的方式行事。

澳洲梅鐸大學亞洲研究中心學者威爾森指出，星國犯罪率與恐怖威脅層級皆不高，說明上述部署其實正向大規模辨識臉孔以監控民眾的中國北京、上海模式看齊。