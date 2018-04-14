新加坡學中國 路燈要裝人臉辨識

2018-04-14

〔編譯周虹汶／路透新加坡十三日電〕新加坡近日決定，明年起讓全國路燈上架設的監視攝影機後端搭載臉孔辨識系統，雖自稱這僅是當地二○一四年展開「智慧國」計畫的一部分且無意侵犯民眾隱私，但人權團體直言，此工具常淪為當局箝制民眾的手段，未來恐成頻頻管制網路言論的星國政府掃蕩異己利器之一。

負責明年展開「路燈平台」（LaaP）試驗性計畫的新加坡政府技術局（GovTech）表示，預計在路燈上裝設各式感測器，它們可監測空氣品質與水位、計算公共場合的電動機車數量，以及蒐集人流數據，有助完善都市與交通計畫。

至於上頭一併加裝支援後端辨識臉部的監視攝影機，新加坡政府技術局沒明說數量，只說民眾資料與隱私為其關鍵考量；並稱一切乃為「分析群眾行動」，也有利萬一不幸發生恐怖攻擊的追蹤調查，歡迎願提供相關技術的企業今年五月前登記加入陣容。而根據路透報導，開發相關人工智慧服務的中國「依圖」與「商湯科技」，似乎躍躍欲試。

事實上，星國公務員前首長王文輝去年在位時就曾透露，全國共十一萬支路燈，皆將加入星國感測網絡陣線。總理李顯龍上週表示，「智慧國」使用尖端技術促進百姓生活，無意以「霸道、侵入式、不道德」的方式行事。

澳洲梅鐸大學亞洲研究中心學者威爾森指出，星國犯罪率與恐怖威脅層級皆不高，說明上述部署其實正向大規模辨識臉孔以監控民眾的中國北京、上海模式看齊。

  • 新加坡明年起讓全國路燈上架設的監視攝影機後端搭載臉孔辨識系統。（路透）

    新加坡明年起讓全國路燈上架設的監視攝影機後端搭載臉孔辨識系統。（路透）

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