不只堅果門 韓航千金妹妹朝人丟水瓶

2018-04-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓媒體十二日披露，該國最大航空公司「大韓航空」會長趙亮鎬的卅四歲么女趙顯玟，三月十六日在首爾總公司與一家廣告代理商開會時，因不滿該廣告公司一位組長的回答而勃然大怒，朝對方臉上砸了一個水瓶。由於南韓法律規定，此舉等同侵犯他人人身自由，警方已展開調查。這起事件招致南韓國內廣泛譴責，她十二日即為其「魯莽行為」道歉。

這是繼趙亮鎬的長女趙顯娥二○一四年的「堅果門」事件後，再次令人見識到韓航會長兩位千金大小姐的傲慢和壞脾氣。趙亮鎬有二女一子，鑑於三姊弟在外均曾傳出專橫跋扈行徑，被譏諷為「怪獸家族」。

這起事件經南韓各大媒體報導後，引起網友、民眾強烈反感，韓航發言人被迫滅火，聲稱她沒有朝該廣告公司的員工丟，「只是丟水杯到地上」。最後在眾怒難犯下，趙顯玟才趕緊在「臉書」表示，「為自己愚蠢與魯莽行為致歉」。她還說，已特別向當天與會的所有人道歉。南韓二○一五年曾發生一名家庭主婦與房仲員激烈爭執時，因做出類似舉動，被罰六五○美元（約一．九萬台幣）的案例。

轟動全球的「堅果門」事件是現年四十三歲的長女趙顯娥搭韓航班機從紐約回首爾時，由於空服員沒把零嘴夏威夷豆倒在碟子裡送上來，而是直接拿一包給她，竟下令飛機折回停機坪，將座艙長和該名空姐趕下機。

二○一五年南韓法院二審雖判處趙顯娥有期徒刑十個月，但緩刑兩年，躲過牢獄之災。據傳當時趙顯玟還曾傳手機簡訊給姊姊，矢言「必將為她報仇」。另外，四十二歲的獨子趙源泰，則曾對七十七歲老嫗動粗。韓航於一九六九年被南韓「韓進集團」收購，趙亮鎬現任該集團兼韓航會長。