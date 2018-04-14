一天喝逾一杯酒 貪杯活不久

2018-04-14

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕一天逾一杯酒，健康不長久。一份含括十九個高收入國家、近六十萬名飲酒者的調查分析發現，一週喝酒常超過一百公克者，壽命恐縮短。該份量相當於七罐十二盎司啤酒、七杯五盎司葡萄酒，或者七杯一．五盎司烈酒。平均而言，超過一百公克飲酒門檻者，每多喝一公克減壽十五分鐘，相當於抽一根菸的程度。該研究也發現，許多國家建議的安全飲酒量太高，應予調降。

目前美國政府建議的安全飲酒量為女性每週不超過七杯、男性十四杯，該差別肇因於之前研究認為，女性體重平均較男性輕、血液酒精濃度上升較快等因素。而新的研究估計，四十歲男性每週飲酒十四杯，要比每週不喝超過七杯者少活一到兩年。依據北美的計算標準，一標準杯等於十二盎司啤酒（酒精濃度五％以上），五盎司葡萄酒（酒精濃度十二％），一．五盎司烈酒（酒精濃度四十％）。 瑞典、加拿大的相關建議量類似美國，英國原本也是，直到兩年前，英國政府將男性建議上限調降至與女性相同。研究人員說：「義大利、葡萄牙與西班牙的建議限制幾乎比一百公克的指標高出五十％，在美國，男性的上限則高近兩倍。」

該研究成果發表於醫學期刊「刺胳針」上。研究團隊對來自十九個國家的八十三份調查進行分析，相關調查包含近六十萬名飲酒者，追蹤他們的健康狀況至少一年，記錄到四○三一○人死亡，接著將死者自我進行的飲酒狀況報告進行比較，結果發現，每週飲下相當於一百至兩百公克酒的人，要比喝酒不超過一百公克者減少六個月壽命。每週飲酒兩百至三百五十公克則減壽一到兩年，超過三百五十公克者，則多達五年。

研究人員發現，酒喝多的人，中風、心臟衰竭以及其他健康問題的機率較高，這或許是因為酒精可升高血壓並改變膽固醇濃度所致。不過值得注意的是，他們比較不可能心臟病發。不過，該研究第一作者、英國劍橋大學的伍德（Angela Wood）博士說，權衡中風與其他心臟問題的高風險，一週喝超過七杯酒的壞處是多過好處的。