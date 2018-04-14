柯米新書批川普 滿口謊如黑幫老大

2018-04-14

〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕近一年前遭美國總統川普無預警開除的聯邦調查局前局長柯米，十二日在即將出版的回憶錄中狠虧川普，稱其在白宮的領導風格有如黑幫老大，要求下屬絕對忠誠、認為全世界都在跟他川普作對，以及滿口謊言；川普十三日怒發推文痛罵柯米才是到處洩密的騙子與「不老實的混帳東西」（untruthful slime ball），他當初炒了柯米魷魚真是太榮幸了。

川普十分在意召妓醜聞

去年五月遭川普革職的柯米的回憶錄「高等忠誠：真實、謊言與領導力」（A Higher Loyalty：Truth, Lies, and Leadership，暫譯）預定下週上市，十二日提前曝光的書摘披露，川普在上任初期一度非常執著於外傳有影片顯示他在俄羅斯飯店召妓與要求妓女在床上表演便溺；川普堅稱該謠言並非事實，但又說這會讓他老婆梅蘭妮亞很痛苦。柯米形容川普簡直就像黑道老大，企圖模糊執法與政治之間的界線，以及川普曾就ＦＢＩ的通俄門調查施壓柯米本人；柯米甚至直言川普入主白宮危及美國的良善，川普政府有如無法被政府內的道德領袖撲滅的森林大火。

柯米說，川普自我封閉於「另類真實」中，還企圖把身邊的人都拉進去；與川普會面讓柯米腦海中浮現他早年擔任檢察官與黑道對抗的畫面，像是默認贊同、老大徹底控制一切、忠誠宣誓與敵我二分的世界觀，以及為了某些忠誠規範而在無論大小的各種事情上說謊，讓組織高於道德與事實。儘管這些話已經夠難聽，柯米在回憶錄中竟更進一步說，川普先天上沒有是非觀，「這位總統（指川普）無操守、不恪守事實與組織價值……其領導風格是交易性、由自尊驅使以及關乎個人忠誠度。」

不重是非 只在乎忠誠

身高超過兩百公分的柯米還在書中評論川普的外貌，指稱身高一百九十公分的川普比他想像得矮，但領帶卻總是過長，臉上一對眼袋白得發亮，柯米懷疑是川普照日曬機時戴護目鏡的痕跡。川普向來介意被外界嘲笑手小，柯米在這一點上倒是幫川普說話，指稱他特別比較過，川普的手比他的小，但也沒特別小。

川普反罵柯米懦弱不老實

柯米的爆料令川普暴怒，連發兩條推文大罵柯米是經過認證的洩密者與說謊者，華府所有人都覺得柯米應該被炒魷魚……「他（柯米）是個懦弱與不老實的混帳東西」……「我非常榮幸開除了詹姆斯．柯米！」白宮發言人桑德絲女士也發推文幫腔，指控柯米在華府政壇毫無信譽可言；但事實上，在華府民主、共和黨兩當權派心中，柯米的聲譽可比川普強多了。