美英法鎖定8目標 12戰艦航向敘國

2018-04-14

最快週末發動空襲

〔編譯孫宇青／綜合報導〕敘利亞政府軍涉動用化學武器殘殺平民，使中東地區再度戰雲密布。揚言祭出武力制裁的美國總統川普，十二日與幕僚審慎評估動武方式，可能偕同英法兩國，攻擊敘國八個目標。美軍航空母艦「杜魯門號」等十二艘戰艦正駛向地中海，英國潛艦和法國護衛艦也已就攻擊位置，料最快本週末就會發動空襲，懲戒敘國總統阿塞德。

白宮十二日表示，川普與國安團隊開會後，尚未做出動武最後決定，還將進一步評估各方情報，並與法國總統馬克宏和英國首相梅伊商討聯合出擊。美國CNBC電視台引述消息人士指出，美方已鎖定八個攻擊目標，包括兩座機場、一座研究中心和一座化武儲存設施。消息還說，敘國政府軍已將重要的空軍設備移往境內由俄國控制的機場。

國防部長馬提斯同日指出，無法容忍敘國濫用化武，但為免情勢失控，必須通盤考量後才能動武。他也重申，美方的敘利亞政策沒有改變，仍是「不直接介入敘國內戰」。俄國駐聯合國大使納班濟亞，十二日則警告美俄可能直接衝突，並指美英法三國意在推翻阿塞德政權及遏制俄國，當務之急是「避開戰爭之險」。

美國官員透露，美英法三方正積極討論本週末發動空襲，且可能由法國領軍，以傳達此行動乃國際共識的訊息。然而，俄國總統普廷十三日重申，須對化武一事進行詳細、客觀調查，並警告馬克宏勿做出「危險行動」。俄國外交部長拉夫羅夫則形容化武一事為陰謀，是「恐俄國家」派人暗中策劃。

儘管攻擊日程和模式尚不明朗，但外媒指出，搭載九十架戰機的美軍「杜魯門號」航母，正率領法拉格特號等四艘驅逐艦，以及諾曼第號巡洋艦航向地中海；再加上已抵達或接近地中海的庫克號、波特號、卡尼號和拉布恩號等四艘驅逐艦，以及喬治亞號和約翰．華納號等兩艘核動力潛艦，美軍將有十二艘戰艦齊聚地中海，是二○○三年的伊拉克戰爭後，其在中東地區的最大規模兵力集結之一。

值得注意的是，空中防禦技術尤其精良的德國「黑森號」（FGS Hessen）護衛艦，也將與美軍杜魯門號航艦打擊群隨行。美國海軍官員指出，該型戰艦是當前西方國家中，唯一配備三種地對空飛彈，且雷達偵測範圍廣達兩百海里的戰艦。除了美軍兵力，法國一艘護衛艦和裝載巡弋飛彈的英國皇家海軍潛艦，也已進入可向敘國發動攻擊的範圍。