美眾院議長不連任 共和黨心慌慌

2018-04-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院議長、美國總統繼任順位排名第二的共和黨眾議員萊恩，十一日以回歸家庭陪伴子女為由，宣布不投身年底期中選舉競選連任，將於明年初任期屆滿後退休。萊恩此一史上罕見之舉，不僅震撼華府政壇，更添共和黨在期中選舉中保住眾院主控權的複雜度。

值此共和黨必須團結同心以便在十一月期中選舉中保住多數黨地位之際，萊恩宣布退休不啻為選情投下一顆震撼彈，同時引發派系林立的眾院共和黨人的議長爭奪戰。萊恩在致電總統川普與副總統彭斯、以及與眾院共和黨人閉門開會後，召開記者會宣布退休，指稱他已完成當年進入國會的任務，子女也已長大；若他再做一任，他在孩子的心目中將仍是只在週末出現的老爸。萊恩否認退休因素之一在於民主黨有可能在期中選舉中奪回眾院主控權，並稱他認為共和黨能在十一月的國會改選中勝出。

為家人退休？ 萊恩人氣下滑

萊恩雖稱退休是為了家人，但他自兩年半前「不甘願地」被拱出來擔任眾院議長後人氣下滑，在威斯康辛州東南部的選區拚連任也陷入苦戰，鐵工出身的對手、民主黨人普萊斯從厭惡萊恩的自由派金主手中募得近五百萬美元（約台幣一億四六五八萬元）。萊恩稍後受訪表示，退休後並不打算競選其他公職，部分原因就在於他的眾院議長身分讓他幾乎人氣盡失。

值此共和黨抵禦民主黨反撲與致力不受顧人怨的川普拖累之際，萊恩宣布退休，勢必打擊共和黨人士氣與令共和黨金主憂心，也讓眾院共和黨人退休潮再起波瀾。自去年一月起，已有四十六名共和黨籍聯邦眾議員宣布退休或辭職；而就在萊恩宣布退休後不到一小時，目前已是第四任的佛羅里達州共和黨籍眾議員羅斯，也宣布在本屆任期屆滿後退休。

萊恩坦承一般做法是先競選連任、等當選後再宣布不會做滿任期與退休，以避免淪為跛鴨議長與展現對共和黨同僚的使命感。在此之前，以萊恩這種方式宣布退休的眾院議長，是一九八六年的民主黨人歐尼爾，但歐尼爾當時已七十三歲，擔任眾院議長十年，而且民主黨在該年期中選舉中選情看好；但萊恩不過四十八歲，二○一五年十月底才出任眾院議長，以及共和黨在今年十一月的期中選舉中並非穩操勝算。但萊恩說，他不認為他連任與否、是否擔任議長，能影響任何人的國會選情。