美候任國務卿：戰爭是最後手段

2018-04-13

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國務卿被提名人龐皮歐（見圖，歐新社）今天在參議院外交委員會的任命聽證會中表示，國務院必須是制定和執行川普政府的中國政策的中心，國務院要支持川普與北韓領導人金正恩會面的意願。美國在全球民主、繁榮與人權方面有責無旁貸的領導角色，因為沒有其他國家有這樣的國力與原則。不過，他在十三頁的書面證詞中並沒有對台灣或台海問題提出看法。

對於自己被貼上鷹派標籤，他說，戰爭永遠是最後手段，他寧可以不斷的外交努力達成總統的外交政策目標，而不是把美國子弟送上戰場。華府外交圈一般認為，前國務卿提勒森因為不受美國總統川普重視，使國務院在川普政府中的決策角色不斷被邊緣化。外委會主席柯克也在開場白中關切龐皮歐與川普的關係，但民主黨資深議員梅南德茲則在會中質疑龐皮歐在聯邦調查局調查俄羅斯影響美國大選事件中的角色。

中國有計畫與美競爭

他在書面證詞中說，即便美國在美中外交關係中已重新得力，但中國仍透過有計畫與協調性的努力在外交、軍事和經濟層面與美國競爭。多年來，經由竊取IP位址以及強迫科技移轉，中國利用美國的貿易政策弱點，吸取美國的財富與機密。軍事方面，中國在南海、東海、網路，甚至外太空持續其挑釁行為。川普政府有決心繼續透過外交，與中國政府發展一個有產值的雙邊關係。美國很高興中國支持對北韓政權施壓，但中國必須做得更多。

龐皮歐表示，解決北韓核武問題的外交努力已在進行，對北韓政權的風險最高。國務院已成功動員全球切斷與北韓的連結，並進行制裁，但仍有許多外交交涉，包括支持川普與北韓領導人金正恩會面的意願需要努力。他相信川普不會重複過去總統的錯誤，川普不是會在談判桌上玩遊戲的人，而 「我也不是」。

龐皮歐說，川普準備好要修正與伊朗的核協議，以彌補災難性的缺陷，一旦他的任命獲得通過，他預定在四月二十二日的七大工業國（G7）部長會議以及北約（ＮＡＴＯ）部長會議上，與盟邦討論這個敏感而迫切的議題。