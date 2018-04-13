暖化致洋流衰弱 明天過後恐成真

2018-04-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕十一日發表於國際權威學術期刊《自然》（Nature）的兩份研究指出，調節地球氣候的重大功臣「大西洋經向翻轉環流」（ＡＭＯＣ）流速正處於一六○○年來最衰弱的時期，元凶就是導致海冰、冰河、冰棚融化的氣候暖化。研究警告，此一現象恐怕導致整個北半球出現更多極端氣候現象，特別是歐洲，也恐怕會使美國東岸海平面上升。

ＡＭＯＣ通常被比喻成輸送帶，它把溫暖、含高鹽分的「墨西哥灣暖流」推向北大西洋，釋放出熱能進入大氣，調節歐洲的氣候；接著進入歐洲的北海，海水降溫後向南流到南極海域，最後再循環回到墨西哥灣暖流。電影「明天過後」正是以墨西哥灣暖流完全停止流動的虛構情節，描述地球進入天寒地凍的氣候災難。

大西洋鹽度平均值居世界大洋之冠，研究發現，氣候變遷事實讓海冰、冰河、冰棚融化，進而沖淡北大西洋鹽度，以致海水下沉減少，進而影響對流現象。自廿世紀中葉以來，ＡＭＯＣ流速已下降十五％，若亂象持續，專家預言北大西洋將繼續變冷、歐洲冬天可望持續面對暴風雪、西太平洋低緯降雨帶可能再南移，美國東岸海平面也將加速上升，隨洋流帶動的海洋生態系統及漁業資源更將產生相應變化。

十一日登上《自然》期刊的上述研究，根據海底沉積層中的砂粒尺寸，看出洋流在不同年代的強弱程度，直指ＡＭＯＣ在西元四○○至一八五○年仍相對穩定，直至人類社會工業化才開始衰弱。而從海水表面溫度來看，ＡＭＯＣ過去半世紀溫度下降幅度高達十五％，和人類使用燃煤與天然氣引發全球暖化的可能性相互輝映。

不過，提出上述發現的科學家也發現ＡＭＯＣ兩度衰弱，第一次為一五五○至一七七○年小冰河期的末期；第二次則發生在廿世紀，一九五○年起尤其明顯下降且至今繼續。專家相信前者為大自然現象，至於後者非常可能與人類有關聯。