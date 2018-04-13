澳官員率團訪中 拿不到簽證

2018-04-13

冰凍三尺? 滕博爾:誤會可化解

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年底立法禁止外國干政，矢言讓「澳洲人民站起來」的澳洲總理滕博爾（見圖左，美聯社檔案照），十二日針對多名澳洲部長級官員傳遭中國拒發簽證，以致無法參加澳洲政府每兩年固定在中國各地舉辦的「澳大利亞週．中國二○一八」貿易博覽會的問題時，並沒有正面回覆，僅說雙方關係明顯因為前述立法而有些緊張，但他相信任何誤會都可化解，否認兩國關係已冰凍三尺。

澳洲官員遭中國拒發簽證的消息是由《澳洲金融評論》（ＡＦＲ）報十一日獨家披露，並以「冰凍三尺」形容中澳關係。ＡＦＲ指出，外國部長級官員訪中，須獲中國政府邀請才能成行。今年的澳洲貿易博覽會舉辦時間已從五月延到七月。澳洲貿易和投資部長西奧波（Steven Ciobo） 正處理活動改期事宜，但熟知內情的人士告訴路透，就算延到七月舉行，在不確定中方態度的情況下，貿易博覽會恐怕取消。滕博爾原本打算親自參加這場博覽會。

對簽證問題，總理滕博爾十二日接受墨爾本3AW電台訪問時，一再顧左右而言它。他指出，「自從我們針對外國干涉推動立法以來，（兩國）關係明顯有些緊張，但我深信任何誤會終將化解。」他還強調中國媒體可能曲解了澳洲上述立法，相信兩國緊張關係尚不到「冰凍三尺」地步，而且關係仍維持整體正向發展；對於主持人追問是否真的遭到拒發簽證，滕博爾只回答，「我不會說已經被拒絕了」。

中國否認拒絕申請 抨無稽之談

中國外交部發言人耿爽十二日表示，關於澳州部長級官員簽證申請遭拒一事，「純屬無稽之談，根本不存在這一情況」；他強調，中國一向秉持「相互尊重、互不干涉內政等和平共處五項原則」對外發展，所謂「干預」或「滲透」等指控「都是毫無根據的，也是別有用心的」。澳洲外交部十二日未回應媒體記者的追問。

然而，ＡＦＲ指出，澳洲官員不光前去「澳大利亞週．中國二○一八」受阻，也因中國相同手法而罕見缺席八至十一日由中國國家主席習近平於中國海南省主持的年度「博鰲亞洲論壇」。曾任澳洲駐中國大使的澳洲外交官孫芳安（Frances Adamson）上月也透露，中國政府近半年來以行程有所衝突為由推託，以致她的年度訪中活動至今未能成行。連滕博爾和澳洲外交部長畢夏普，都已超過一年半沒踏上中國土地。

中國為澳洲最大貿易夥伴，去年購買了澳洲九三○億澳幣（約台幣二．一四兆）的產品與服務，中國影響力也逐步深入澳洲政壇，以致有所疑慮的澳洲去年立法禁止外國政治獻金，自此正式引爆兩國緊繃關係。