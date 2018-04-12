海軍出身 戴維森獲提名美太平洋司令

2018-04-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕三年半來強力反制中國軍事擴張的美國太平洋司令部（ＵＳＰＡＣＯＭ）司令哈里斯，二月被美國總統川普提名為美國駐澳洲大使後，原職即傳出可能由美國海軍艦隊司令部（ＵＳＦＦ）司令戴維森（Phil Davidson）接手的風聲。此任命案十日終由美國國防部長馬提斯宣布確認，東亞關係此後將受何等牽動，備受各界關注。

美國現役共有九個聯合作戰司令部（ＵＣＣ），其中以含括亞太地區的ＵＳＰＡＣＯＭ規模與責任區最大；與之平行的北方司令部（ＵＳＮＯＲＴＨＣＯＭ）則防禦北美，負責大西洋水域內美國艦隊的ＵＳＦＦ在其麾下。而由來自ＵＳＦＦ的戴維森出線擔任太平洋首席軍官，明顯意味美國海軍繼續引領ＵＳＰＡＣＯＭ的主導地位。

戴維森出身美國海軍學院，曾任第六艦隊司令，該艦隊轄區為歐洲與非洲。戴維森軍旅生涯早期在太平洋艦隊服役，之後則大多在歐洲與非洲地區。

將離職的太平洋艦隊司令史威夫特原本被視為哈里斯的接班人選，但其旗下駐守於日本橫須賀基地的第七艦隊去年發生四起事故，其中兩起共奪走十七條性命，使得他升遷無望，只能申請退休。該兩起事故的檢討報告即是由戴維森負責，當時即點出該區領導高層的管理缺失。

路透十日報導，美國航空母艦羅斯福號目前正在南海巡邏，在二十分鐘內共有二十架F-18戰機起降，展現美軍的精準與效率。航艦打擊群指揮官海軍少將柯勒向在艦上採訪的路透記者表示，遇到中國船艦現身在美國航艦打擊群的四周，但他們「謹守專業」。