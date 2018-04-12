川普嗆鍘穆勒 民主黨提案保護

2018-04-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯邦參議院司法委員會主席、愛荷華州共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）十日指出，美國總統川普如果開除主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒，此舉將無異於政治自殺行為。為了保護穆勒，共和黨、民主黨共四名參議員十一日預計向國會提案，立法要求給予任何一位特別檢察官十天保護期，一旦遭開除，當事人可以有十天就開除原因要求司法審查，並保留所有調查文件及其他相關資料。

此前，美國聯邦調查局在穆勒轉介下取得搜查令，九日突擊搜查川普私人律師柯恩的寓所和辦公室，查扣大批資料，引發川普強烈不滿；川普痛批「通俄門」調查是「獵巫、攻擊國家」，還威脅要讓穆勒走人。白宮發言人桑德絲十日指出，川普「確信自己有權做此決定」。

葛拉斯里十日接受美國有線電視新聞網、福斯財經新聞訪問時指出：「對總統來說，揚言要開除穆勒無異於自殺。我想，總統對這整件事（通俄門調查）的發言愈少愈好。我認為穆勒是值得敬重的人物。」參院多數黨領袖麥康奈等多名共和黨國會議員則認為，川普不會真的解僱穆勒，穆勒會繼續主導「通俄門」調查。

共和黨參議院外交委員會主席寇爾克（Bob Corker）宣稱已親自向川普說明，開除穆勒將會「鑄成大錯」，恐導致「嚴重後果」。兩名知情人士向美聯社透露，共和黨北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）、共和黨南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、民主黨德拉瓦州參議員庫恩斯（Chris Coons）、民主黨新澤西州參議員布克（Cory Booker）計畫十一日向國會提案，立法保護穆勒。不過，相關法案料將無法獲得共和黨支持，恐難闖關成功。