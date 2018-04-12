國會聽證會沒考倒 臉書股價反彈

2018-04-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕因用戶個資外洩而飽受抨擊的社群網站「臉書」公司執行長札克柏格，十日首度出席國會聽證會。面對議員以五小時輪番指責臉書未能保護用戶隱私，札克柏格數度道歉，也提到抵擋俄羅斯利用臉書散播假新聞影響他國選舉，有如「軍備競賽」。美國媒體認為，議員不懂臉書的複雜性，在追究問題上力不從心，讓札克柏格毫髮無傷地通過首次國會考驗。

十日聯邦參議院司法、商務委員會聯席聽證會上，多達四十四名議員出席，大批媒體和旁聽民眾擠滿會場，陣仗之大實屬罕見。西裝筆挺的札克柏格在聽證會開始時偶有緊張，隨後態度愈加自信，對問題坦率回應，有時以細述臉書艱澀難懂的功能運作，擋掉一些咄咄逼人的問題。他的表現讓臉書股價大漲四．五％，創下兩年來單日最大漲幅。札克柏格十一日還將出席眾議院聽證會。

數百個提問中，民主黨議員杜賓最一針見血。他問道：「你樂意告訴我們昨晚住在哪家飯店嗎？」札克柏格愣了足足八秒，然後苦笑：「嗯，不」；杜賓又問：「如果你這週有傳私人訊息給任何人，你願意告訴我們對方的名字嗎？」札克柏格再度拒絕。杜賓說，「我想這或許就是重點」，「你的隱私權和（分享）隱私的限度。你在當今美國以所謂連結全世界的人的名義，做了多少讓步。」

札克柏格在聽證會上數度為用戶個資外洩道歉，「我們經營這家公司時犯了很多錯」，臉書必須更努力確保社群工具被「正面、良善」運用；他對制定新規範並無預設立場，但也強調複雜的規範恐將扼殺新興社群媒體。不過，民主黨議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和共和黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）會後都表示，不相信臉書可自我約束，有必要制定規範。

札克柏格還透露臉書正與特別檢察官穆勒「配合」調查通俄門。他說，「俄羅斯有人專門利用我們和其他網路平台」，「這是一場軍備競賽。他們會不斷精進，我們也需要投資提升這方面的能力。」