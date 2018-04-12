阿爾及利亞墜機257死

2018-04-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一架載有阿爾及利亞軍人、軍眷與難民的前蘇聯製「伊留申七六」軍民兩用運輸機，十一日上午自位於該國首都阿爾及爾西南方約卅公里的布法里克（Boufarik）軍事基地起飛後不久墜入該國北部一處農田，機上二五七人喪生，為該國史上最嚴重空難，當局正對失事原因展開調查，總統包特夫里卡宣布全國哀悼三天。

起飛後引擎冒火 部分人員跳機

阿爾及利亞國防部指出，罹難者包括二四七名乘客與十名機組人員。官方未提及事故原因，但目擊者指出，該軍機起飛後驚見引擎冒火，此時機上開始有部分人員跳機，隨後墜機並撞毀機翼，引發濃煙大火。救護車紛紛趕至救援，屍袋擺滿失事農田，目前已一一送往軍醫院等待家屬指認。

失事軍機原預計向西南飛往該國貝夏爾（Bechar）空軍基地。「伊留申七六」為前蘇聯一九七○年代開始出產的軍用運輸機，蘇聯解體後也轉為民航用途，整體飛安記錄良好，阿爾及利亞軍方有好幾架。

這是自二○一四年馬來西亞航空客機在烏克蘭上空遭飛彈擊落，造成二九八人喪生以來，全球最嚴重空難。阿國先前最嚴重飛安事故發生於二○○三年，當時為客機於該國南部塔曼拉塞特機場跑道末端出事，一○二人喪生、一人生還。同年，美國製運輸機「Ｃ一三○」也失事，它一樣從布法里克起飛且也隨即引擎冒火，十人喪生。前一次軍機空難則發生在一四年二月，「Ｃ一三○」撞山造成至少七十六人罹難、一人生還。