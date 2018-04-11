阿茲海默症「危險基因」可關閉

2018-04-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕阿茲海默症的成因迄今仍是醫學界未解之謎，而「載脂蛋白基因E第四型基因」（Apolipoprotein E4，ApoE4），咸信是晚發性阿茲海默症的主要風險因子。有別於過去以實驗鼠進行抗體療法研究，美國生物醫學研究機構「格萊斯頓研究所」首度在人類患者的腦細胞上，觀察到ApoE4的作用情況，並改變ApoE4的基因結構，成功消除阿茲海默症病狀，為治療該疾病開啟全新視野。

患者腦細胞觀察到ApoE4作用

醫學界指出，人類染色體中若帶有ApoE4的變異基因，罹患阿茲海默症的機率將明顯提高；帶有兩套ApoE4變異基因者，罹病機率甚至增加十二倍。ApoE4會影響腦部清除β澱粉樣蛋白（β-Amyloid peptide, Aβ）的功能，而罹病風險將隨著腦內β澱粉樣蛋白斑擴大而上升。格萊斯頓研究所的黃亞東博士（Yadong Huang，譯音）指出，過去在實驗鼠身上進行抗體療法雖有良好成果，但臨床實驗卻一再受挫。

因此，團隊決定採用「誘導性多功能幹細胞（iPS）」技術，將帶有兩套ApoE4阿茲海默症患者捐贈的皮膚細胞發展成神經幹細胞，得以首次觀察ApoE4如何影響人類細胞，並發現ApoE4確實會導致「Tau蛋白」、「β澱粉樣蛋白」等阿茲海默症患者腦中關鍵的生物標記的產生。值得注意的是，實驗鼠神經幹細胞中即便出現ApoE4，並不會造成腦中的β澱粉樣蛋白增加，卻對人體產生明顯影響，凸顯ApoE4在不同物種間的差異性，以及過去老鼠實驗的侷限性。

團隊的下一步為，確定是否ApoE4增加，就會造成人類細胞損害。由於ApoE3為ApoE基因中，存在於人體內最普遍的一種，咸認是阿茲海默症的中度風險因子，團隊觀察未帶有ApoE3或ApoE4變異基因的細胞，發現其作用情形與帶有ApoE3者一模一樣。然而，當該細胞中出現ApoE4，就會出現阿茲海默症的病狀。團隊確信，ApoE4的出現是造成該疾病的主因，因此必須從減少ApoE4產生著手，才能找到治療之道。

接著，團隊試圖「修理」ApoE4造成的細胞異常，他們創造一類複合物（Compound），可改變ApoE4的結構，使其與較無害的ApoE3相似，進而消除阿茲海默症的病狀，形同「關閉」這種高風險變異基因。目前，團隊正與醫學及藥學界合作，持續改良上述複合物，盼未來可在患者身上進行臨床實驗。這項研究成果已刊登於國際期刊《自然醫學》。