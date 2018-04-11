私人律師遭搜 川普撂話炒穆勒

A片女星封口費等檔案被FBI帶走
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）在「通俄門」特別檢察官穆勒轉介下取得搜查令，九日突擊搜查總統川普私人律師柯恩的寓所和辦公室，查扣大批私人資料和支付成人片女星「封口費」的檔案等，以調查該律師違法事宜。川普對該行動大發雷霆，坦言此為奇恥大辱，甚至痛批「通俄門」調查是在「攻擊國家」，威脅要讓穆勒走人。
美國媒體報導，柯恩為川普處理私人法務十多年，因違反競選經費和銀行詐欺法規接受FBI調查。九日，FBI搜索柯恩位於曼哈頓的辦公室、住家和飯店房間，取走電子郵件、稅務資料、業務紀錄，以及電腦、電話和個人財務紀錄等。而柯恩曾自掏腰包十三萬美元，支付藝名為「狂暴丹尼絲」的成人片女星克利弗德，要求其隱瞞與川普婚外情的相關證據，也一併被查扣，遭柯恩的代表律師指控為不適當、不合理。
川普得知老戰友被查後忿忿不平，形容搜查是奇恥大辱。他在白宮召開討論敘利亞局勢的會議中，一看到記者在場頓時情緒失控，開口就痛罵穆勒，前後長達四分鐘，令在場的軍方將領與國防部長馬提斯不知如何回應，只能面無表情。
川普轟通俄調查太超過
雖然不清楚被查的內容中，是否與「通俄門」調查相關，但由於特別檢察官穆勒間接促成這次行動，川普將砲火對準穆勒，怒斥通俄門調查「太超過」，根本是「獵巫行動」，不只針對俄羅斯，更是「對國家的攻擊」；他還說突擊搜查已臻「不公平的全新境界」，斷言穆勒及其團隊無法找到與俄國有關的證據，最後指「有人建議我炒了穆勒」，並撂下狠話稱「我們走著瞧」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟悉川普思維人士指出，身處川普核心圈、甚至被視為川普家人以外最親密夥伴的柯恩被當成調查目標，對川普的打擊高過前國安顧問弗林等人被查，川普才會直接發表針對穆勒及通俄門調查的歷來最嚴厲談話。不僅如此，司法部長塞森斯此次也再度被川普抨擊，認為其主動迴避通俄門調查是「嚴重錯誤」。
CNN政治評論員博格分析，川普的怒氣主要針對司法部長塞森斯，以及負責監督穆勒的副司法部長羅森史坦；礙於司法部規定，川普無法直接開除穆勒，但他可以要求羅森史坦執行這項命令。因此，塞森斯或羅森史坦可能成為川普拔官的對象，作為此次行動的報復。與此同時，共和黨參議員葛蘭姆表示，希望穆勒在不受政治干預下完成調查；參院民主黨領袖舒默則警告川普勿炒穆勒，「通俄門調查對我國民主有幫助，必須進行下去」。