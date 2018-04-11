臉書「黑人的命也是命」 澳冒牌專頁斂財 粉絲比本尊多

2018-04-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球最大社群媒體「臉書」不僅在前年美國總統選戰淪為假新聞散播溫床，成為有心人斂財管道更已行之有年。澳洲全國工會（ＮＵＷ）白人高階幹部馬凱（Ian Mackay）九日遭美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）揭發在臉書建立冒牌的「黑人的命也是命」（ＢＬＭ）專頁，三年來收受捐款高達十萬美元，其追隨粉絲甚至比美國二○一三年興起的該社會運動正港臉書粉絲專頁多出一倍以上。

正牌粉絲32萬人 冒牌貨擁67萬人

整件事去年底即傳出風聲，但直到ＣＮＮ近日追蹤後，臉書九日上午才終於把ＢＬＭ假專頁的管理者「BP Parker」停權，理由是此人違反「社群守則」。該專頁在其管理下，先前按讚人數近六十七萬人，他還在臉書經營社團，成為四萬成員心中的ＢＬＭ教主；反觀正牌ＢＬＭ粉絲專頁，只有卅二萬人追蹤，儘管幾個月前就把冒牌貨通報臉書，後者卻稱對方未違反「社群守則」冷處理，讓近年非由任何組織主導壯大的ＢＬＭ相當難堪。

身為為勞工謀福利的ＮＵＷ幹部，馬凱上月底即向上門詢問的ＣＮＮ否認經營上述假專頁或相關網站牟利；但幾小時後，上述假專頁隨即下架。ＮＵＷ十日則迅速自清，聲稱未涉入也未授權，已把兩名「相關幹部」停職並展開調查。被他用來接受捐款的網路第三方支付服務商「PayPal」與募資平台「Patreon」、「Donorbox」、「Classy」已紛紛將其停權，但應已有部分善款流入澳洲帳戶。