野生動物滅絕 臉書被控「推手」

2018-04-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕野生動物保護倡議人士向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提出秘密投訴，指控「臉書」在海外野生動物販子經營的臉書社團專頁，替美國知名企業刊登廣告營利，顯示臉書未能阻止非法交易者透過其服務進行不法活動，有違做為上市公司的責任；相關非法交易行為包括販售象牙、犀牛角、虎牙等瀕危動物的身體部位。

未阻非法交易 還銷售廣告

這項投訴可能讓臉書執行長札克柏格在美國國會被問及，臉書四百一十億美元的年度收益中，有多少是來自於在從事非法交易活動的臉書頁面上投放廣告的所得。

根據美聯社取得的相關投訴文件，非營利法律倡議組織「全國吹哨者中心」（National Whistleblower Center）去年八月替秘密線人出面告發臉書，該名線人側錄下與臉書野生動物販子面對面會談的影片。

非法交易的買賣雙方經常透過臉書即時通訊軟體Messenger協議價格和交貨方式，賣家有時也會使用臉書旗下的社群媒體平台Instagram、WhatsApp。而這些非法交易者物品包括黑犀牛角、孟加拉虎皮製成的皮帶等；被歸為嚴重瀕危物種的孟加拉虎在野外僅剩約兩千五百隻，面臨嚴重盜獵威脅的黑犀牛在非洲則僅略多於五千隻。

調查臉書？美證交會不願證實

不過，臉書拒絕評論相關指控，美國證券交易委員會九日則拒絕證實臉書是否會因為該起投訴遭到調查。

「全國吹哨者中心」執行董事寇恩（Stephen Kohn）表示：「臉書絕對不是無辜的旁觀者。臉書在非法販售象牙的特定頁面銷售廣告。」參與野生動物產品線上交易分析的「非法網絡和跨國組織犯罪中心」執行董事皮特斯指出：「透過臉書交易的象牙數量多到嚇人。我曾瀏覽過數千則內容提及象牙的貼文，我確信臉書的確是促使象類滅絕的推手。」