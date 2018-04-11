札克柏格︰未保護用戶個資 是我的錯

2018-04-11

出席國會聽證會 書面證詞強調保護用戶比獲利重要

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群媒體龍頭、美國「臉書」公司執行長札克柏格十日出席國會聽證會，說明數據分析公司「劍橋分析」不當取得臉書用戶個資事件。他在聽證會召開前夕提出書面證詞，擔下此事的責任，表示臉書未能善盡保護用戶隱私之責，「是我的錯」，他為此道歉，並強調「保護我們的用戶比提高我們的獲利更重要」，將對保障用戶個資的辦法列出工作清單。

檢舉「濫用資料」 獎金500美元起跳

在此同時，臉書十日宣布新計畫，鼓勵民眾告發透過臉書「濫用資料」的程式開發者，凡舉報即有重賞，經查證屬實且影響人數達萬人或萬人以上者，獎金從五百美元起跳，重大案件可以達到四萬美元，而且沒有上限。

過去多次拒絕到國會作證的札克柏格，這次因「劍橋分析」不當取得大批臉書用戶個資的風暴，終於同意出席十日下午聯邦參議院司法、商務委員會聯席聽證會，以及次日上午的眾議院能源暨商務委員會聽證會，屆時外界將有機會了解這名向來在公關團隊、助理重重保護下的臉書執行長，對此事件的第一手說法。

增加對臉書安全的投資

眾院能源暨商務委員會九日公佈札克柏格的書面證詞，札克柏格說臉書「是有理想、對未來懷抱希望的公司」，專注於將人們連結在一起所能帶來的益處，但「現在顯而易見的是，我們不夠努力防範這些工具被用於造成傷害」，造成假新聞、外國干預選舉和仇恨言論，以及開發者及個資隱私等問題。他說：「我們不夠宏觀看待我們的責任，這是一大錯誤，是我的錯，我為此感到抱歉。我成立、經營臉書，對臉書發生的一切負有責任」。

札克柏格說，他已提出增加對臉書安全的投資，這些投資會顯著衝擊臉書獲利成長，但「保護我們的用戶比提高我們的獲利更重要」；「我們有責任確保…不重蹈劍橋分析的覆轍」，並重申一系列相關措施，包括正調查所有在二○一四年臉書大幅設限前，有權存取用戶個資的第三方應用程式，「若發現可疑活動，我們會全面審查，若發現濫用資料，會予以封鎖，並知會所有受影響者。」

札克柏格九日先與參院商務委員會副主席尼爾森私下會面。尼爾森等民主黨議員有意制定新規範保護社群網站用戶隱私。札克柏格在聽證會也可能被問到俄國在美國大選時使用臉書狀況，他可望承認臉書對「俄羅斯的干預」回應得「太慢」。他在書面證詞中說，「我不希望任何人利用我們的工具破壞民主」。