波頓、龐皮歐上台 美對外可能轉趨強硬

2018-04-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普三月份改組國安團隊，由六十九歲的前美國駐聯合國大使波頓出任白宮國家安全顧問，並提名中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐接任國務卿。被視為鷹派的波頓九日走馬上任，當務之急就是因應敘利亞阿塞德政權七日疑似在東古塔區對平民動用化學武器的慘案。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，此時正是白宮的關鍵時刻，敘國化武事件不僅慘絕人寰，也挑戰川普在全球的可信度，國際間都在看一年前曾以戰斧巡弋飛彈懲罰阿塞德的川普，這次會有何反應。

川普的新國安團隊即將面臨多個外交及國防考驗，除川普和北韓領導人金正恩即將舉行的「川金會」外，還有與俄國和中國的大國競爭。與川普政府關係密切的華府智庫「捍衛民主基金會」（ＦＤＤ）副總裁尚策（Jonathan Schanzer）表示，波頓即將面臨「戰火洗禮」，外界等著看今後的波頓與此前在「福斯新聞」節目中擔任名嘴、替川普的外交與國防政策強力辯護的波頓，是否「一路走來，始終如一」。

華爾街日報八日報導，從波頓二○一三年和去年的發言看來，他認為對阿塞德政權發動有限軍事打擊不會奏效，由於俄羅斯和伊朗為敘國撐腰，即便動用巡弋飛彈，也必須從屬於旨在反制俄、伊的大戰略。波頓矢言，將儘快兌現川普的競選承諾。歐巴馬政府時期的駐俄大使、現任史丹福大學教授麥佛爾（Michael McFaul）指出，波頓的看法很清楚，「伊朗和北韓的政權應該更迭，且應動用軍事力量達此目標」，而川普延攬波頓傳達明確訊息，即為了達成目標不惜動武。分析家認為，川、波兩人臭味相投，都不怕憑藉軍事力量增進美國在全球的國家利益。

前總統布希時期的國安顧問哈德利（Stephen Hadley）認為，波頓措辭強硬的言論，可能有助於強化華府對外談判時的立場。不過，他也強調，現在外界感覺美國開戰的風險已升高的想法有誤，其實波頓、龐皮歐這類堅信「有實力才有和平」的人物旨在向世人表明，他們很強悍，沒有人能阻礙他們，強硬其實是為了嚇阻戰爭。