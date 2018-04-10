願談棄核 北韓直接向美確認

2018-04-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩的「川金會」，預定下月登場。兩名川普內閣官員八日證實，平壤「首次直接」向華府確認，金正恩與川普會晤時「願意」討論「朝鮮半島無核化」議題。儘管美國官員並未透露北韓與美國如何直接溝通的相關細節，外界仍普遍將此視為兩國已開始就舉行「川金會」展開協商的跡象；此前，美國多半必須仰賴盟友南韓等第三方，才能確認北韓意向。

曾在前總統布希任內率領代表團參與「六方會談」的前國務院官員希爾（Christopher R. Hill）向華盛頓郵報表示，北韓了解美國想要什麼，他們是老奸巨猾的談判高手。也有分析指出，美國和北韓所認知的「朝鮮半島無核化」可能相當分歧，美方尋求金正恩放棄核武，北韓則尋求美軍退出朝鮮半島，放棄協防南韓與日本。儘管兩國都想談「無核化」，礙於雙方理解的涵義不同，結果恐難以預料。

路透、南韓韓聯社、英國廣播公司（ＢＢＣ）等媒體八日引述白宮國家安全會議（ＮＳＣ）匿名官員說法，美國和北韓的情報官員已多次透過秘密管道溝通，目前仍處於初步溝通階段，包括美國國務院官員似乎是透過聯合國代表團與北韓搭上線，兩國已就「川金會」籌備事宜在第三國舉行秘密會商。不過，「川金會」具體的時間、地點、形式等細節，迄今仍未明朗。

與此同時，中國商務部和海關總署等五個部門，八日晚間發佈聯合公告，宣布為執行聯合國安理會制裁決議，即日起禁止向北韓出口與大規模殺傷性武器及其運載工具相關的軍民兩用物項和技術、常規武器兩用品。