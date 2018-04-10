匈牙利總理3連任 拿NGO開刀

2018-04-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕以匈牙利的基督教文化救主姿態打選戰的匈國總理奧班（Viktor Orban），八日以席捲國會三分之二席次的壓倒性勝利，贏得第三個任期，並有權修改憲法。他的政黨「青年民主聯盟」（Fidesz）九日揚言，新國會的第一刀將砍向支持移民的非政府組織，其所募得的外國捐款恐將徵收二十五％重稅。

外國捐款 恐徵25％重稅

在已開出的九十九％選票中，青民盟在一九九席的國會中囊括一三三席，遙遙領先居次的「更好的匈牙利運動」（Jobbik），該黨僅贏得二十六席。法國極右派「民族陣線」黨魁勒班率先恭賀奧班，波蘭副外交部長兼歐盟特使齊曼斯基讚揚奧班的勝利是「對中歐解放政策的肯定」。

奧班是匈國後共產時代迄今執政最久的總理，他與波蘭共同反對歐盟深度整合，並嚴厲抨擊布魯塞爾的政策。反對陣營指控他將匈牙利帶往越來越獨裁的道路，其移民立場助長中歐國家的仇外心理。

奧班八日深夜對支持者說，「匈牙利大獲全勝」，儘管「前方仍有硬仗」，但贏得國會多數讓他得以繼續保護匈牙利。分析家認為，奧班的壓倒性勝利恐讓他在法治或移民議題上更有籌碼與歐盟對抗，更大膽地推行其民族主義政策。首都布達佩斯部分選民九日對選舉結果大表失望，四十五歲選民班薩吉感嘆：「政府的仇恨選戰奏效，他們將仇恨種在人民的心裡，非常悲哀。」

青民盟發言人表示，新國會預定四月底或五月初開議，屆時將率先通過賦予政府權力，查禁支持移民、引發國安危險的非政府組織法案。選戰期間，青民盟將相關立法稱為「阻止索羅斯」（Stop Soros）。匈裔美籍金融家索羅斯的慈善機構致力推展自由與開放邊界的價值，使其被主張「非自由民主政體」的奧班視若仇敵。奧班選前說：「我們知道是誰及其如何運作，以便將匈牙利轉型為移民國家，而這就是為何我們提出將移民定調為國安議題的『阻止索羅斯法案』的原因。」