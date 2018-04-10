南韓前總統李明博16罪起訴 一審恐判刑24年

2018-04-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕三月廿二日被關押的南韓前總統李明博，九日下午被首爾中央地檢署起訴，使他淪為繼全斗煥、盧泰愚、朴槿惠後，第四位即將面臨刑事審判的前總統；相隔廿三年，南韓再次出現同時有兩名在押的前總統，在同一個法院受審的窘況。檢方指控李涉嫌收受一一一億韓元（約三．三億台幣），以及貪污三四九億韓元（約十．三億台幣）、瀆職、逃漏稅、濫權、背信、違反選罷法與「總統記錄物管理法」等共十六項罪名。

南韓第4位面臨刑事審判的前總統

南韓「特定犯罪加重處罰法」規定，收賄一億韓元以上，可判處十年以上徒刑或無期徒刑，預料首爾中央地方法院將於五月份開庭審理。

檢方指控，李明博被控罪名多半是他二○○八至一三年擔任總統期間，或代表保守右派政黨「新世界黨（已改名為「自由韓國黨」）」角逐○七年總統大選時所為。他涉嫌於○八到一一年間，透過總統府青瓦台官員，從南韓國家情報院收受七億韓元的「特殊活動費」，並涉嫌與財閥三星集團有對價關係，由三星電子代墊他實質掌控的汽車零組件製造商「ＤＡＳ」在美國打官司的五八五萬美元（約一．七億台幣）開銷，換取三星集團會長李健熙被判緩刑三年併科罰金，躲過牢獄之災。

在南韓常被暱稱為「ＭＢ（李明博韓文名字羅馬拼音的第一個字）」的李明博，還被控於一九九一至○七年間，利用ＤＡＳ籌措秘密資金等貪污所得共三四九億韓元，用於其私人花費及政治活動。另外，他還涉嫌擅自洩漏和隱匿三四○二份青瓦台文件。

檢方表示，在一審宣判前若發現新事證，將以新的指控事項再度對他提起公訴，並凍結其個人資產。南韓法界人士認為，由於李的犯罪嫌疑重大，且利用其總統權勢，一審恐被判刑廿四年。