派戰機炸敘利亞空軍基地? 以色列拒回應

2018-04-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在敘利亞政府軍被控七日對反抗軍據點發動化學武器攻擊後，該國中部一座空軍基地九日凌晨突遭多枚飛彈攻擊，造成至少十四人喪生。敘利亞和俄羅斯將矛頭指向以色列，聲稱以軍兩架F-15戰機發動攻擊，但以國國防部拒絕回應。在此同時，針對敘國政府疑似動用化武，美國總統川普九日與軍方商討對策，聯合國也召開緊急會議進行討論。

14人喪命 包括3名伊朗士兵

國營「敘利亞新聞社」（ＳＡＮＡ）指出，中部荷姆斯省（Homs）的提亞斯空軍基地（Tiyas，亦稱T-4），當地九日凌晨三時卅分（台灣同日上午八時卅分），遭到多枚由西向東發射的飛彈攻擊。儘管防空系統立即啟動，為人員爭取撤退時間，但基地內的機坪、指揮系統和維修工廠等仍遭到破壞。「敘利亞人權瞭望台」組織則稱，附近的伊朗軍隊基地也受波及，導致至少十四人喪命，包括三名伊朗士兵。

由於敘國總統阿塞德才因疑似動用化武，遭到美國和法國等強烈譴責，大馬士革及莫斯科當局起初都將矛頭指向兩國，指控可能是由地中海的美國軍艦發射戰斧飛彈，但五角大廈及巴黎當局否認。隨後，敘國及俄國軍方指控，以色列兩架F-15戰機從黎巴嫩境內發射八枚飛彈，其中五枚被防空系統攔截，另外三枚則擊中基地西側。

不滿成伊朗駐地 以多次攻擊

以軍因不滿T-4基地成為伊朗駐地，自二○一二年來多次攻擊敘國軍事據點，最嚴重的一次為今年二月，當時以國以T-4基地的伊朗軍隊操控無人機闖入以國領空為由，派出八架戰機空襲敘國，一架F-16戰機被擊中；以軍隨後又鎖定T-4基地等多處軍事設施進行大規模空襲。華府智庫「新美國安全中心」研究員赫拉斯（Nick Heras）指出，T-4基地是伊朗向以國戰略施壓的要地，以國有充分動機採取攻擊。

阿塞德化武攻擊 川普與軍方討論對策

針對敘國東古塔區最大城鎮杜馬七日遭化武攻擊，川普八日怒斥敘國總統阿塞德為「畜生」，阿塞德、俄國總統普廷和伊朗當局將「付出重大代價」，九日也與軍方高層討論此事，與會者包括九日上任、主張空襲敘國的白宮國安顧問波頓。美國共和黨參議員麥肯指出，川普日前聲稱有意撤離駐敘國美軍，導致阿塞德「夠膽」發動化武，呼籲川普仿效去年四月空襲敘國空軍基地，讓阿塞德再次為戰爭罪付出代價。國防部長馬提斯則說，必須審慎看待為何敘國仍可使用化武，且美方不會排除軍事回應的選項。