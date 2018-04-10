臉書洩個資「可能存放俄國」

2018-04-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕曾任職於政治顧問暨數據分析公司「劍橋分析」的「吹哨人」─加拿大資料分析師魏利（Christopher Wylie）八日指出，劍橋分析違規從「臉書」取得的個資數量，遠超過臉書日前公布的八千七百萬名使用者，而這些數據可能存放在俄羅斯。魏利上月踢爆劍橋分析擅用臉書個資投放政治宣傳廣告、左右選舉結果，重創臉書信譽，並引發全球輿論譁然。

吹哨人再爆料 數量遠超過8千萬筆

魏利八日接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時透露，劍橋分析將違規取得的臉書用戶個資「複製備份」好幾次，超出臉書能夠評估和追蹤到的情況；真正的風險在於，可獲取相關個資數據的人數「相當多」，而這些數據可能已被存放在全球各地，其中包括俄國，「事實上，管理資料庫的那位教授，過去就經常往來於英國和俄國之間」。魏利指出，他的委任律師已和美國當局保持聯繫，他也將與有關當局會面，協助調查。

臉書執行長札克柏格預定十日出席聯邦參議院商務委員會和司法委員會舉行的聯席聽證會，十一日出席聯邦眾議院聽證會，向國會說明臉書內部如何處理用戶個資等相關提問。

在此之前，包括民主黨參議員馬基、加州民主黨眾議員肯納等議員和維權人士，已表態支持制定針對「社群媒體個資使用」的隱私權法案，建議仿效歐盟「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）。該法嚴格規範網路個資使用權限，預定下月二十五日實施。