Google蒐集兒少個資 大賺廣告財

2018-04-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕在社群網站龍頭「臉書」面臨侵犯隱私風暴之際，另一家科技巨擘Google及其旗下全球最大影音平台YouTube，也陷入類似爭議；YouTube聲稱僅限十三歲以上人士使用，Google卻在該平台鎖定兒童的廣告中大量獲利，顯然違反法律，美國消費者與權益團體呼籲當局徹查。

美國二十三個倡議團體連署向聯邦貿易委員會（FTC）投訴，YouTube是兒童最常使用的線上平台之一，提供許多兒童節目，但Google蒐集該平台上的未成年用戶個資，包括所在位置、行動電話號碼及特殊裝置識別碼等，利用這些個資在網路上對兒童投放特定廣告，顯然未獲家長同意。

投訴書指控，YouTube提供針對兒童的頻道，例如擁有數百萬名訂閱者的「ChuChu電視童謠及兒歌頻道」，廣告主付費成為白金會員，得以在YouTube「育兒及家庭」等群組中投放廣告。

Google稱該平台不宜兒童使用 將研發替代案

連署投訴的「童年無廣告運動」（CCFC）成員葛林抨擊，Google多年來已放棄對兒童及家庭的責任，聲稱YouTube平台充斥流行卡通、童謠及玩具廣告，不適合十三歲以下兒童使用，顯然心口不一。Google在鎖定兒童的廣告中大量獲利，應受兒童線上隱私保護法（COPPA）規範。

Google發言人回應，保護兒童及家庭一直是該公司的首要考量，迄今尚未接獲投訴書。由於YouTube並非給兒童使用，Google已投入龐大資金開發「YouTube Kids」應用程式，提供專為兒童設計的替代方案。