治癌大突破 癌症依分子類型治療

2018-04-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國和加拿大學者二○○五年啟動的「癌症基因圖譜（TCGA）」大型研究計畫，近來有新的突破—治療癌症，不該根據它是先在體內哪個部位發現、產生，例如肺、腸或胸部，而是看它屬哪種類型的腫瘤。新的研究認為，卅三種癌症可重新分類為廿八種不同的分子類型或「群組」，在人體的不同部位，這些「群組」中，近三分之二存在分子相似性。

美國「聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）」醫學院等北美洲廿幾家機構已完成逾一．一萬個腫瘤病例的基因定序與分析，涵蓋卅三種癌症，均屬TCGA計畫一環，旨在追尋癌症基因基礎，增進研究人員對癌症分子機制了解。

美國「細胞（Cell）」期刊五日登載與「泛癌症圖譜（PanCancer Atlas）」分析有關的六篇論文。美國國家癌症研究所（NCI）所長柯林斯（Francis Collins）指出，該分析集十幾年來此一開創性研究的大成，讓研究人員前所未有地認識人體如何、在何處及為何形成腫瘤，有助癌症的臨床實驗和今後的治療。

33種癌症重新分為28種類型

TCGA計畫由NCI與美國國家人類基因組研究所（NHGRI）資助，至今共在網路上公開廿九篇論文。新的研究認為，卅三種癌症可重新分類為廿八種不同的分子類型或「群組」，像頭、頸、肺部、食道、膀胱及子宮頸的鱗狀細胞，有很強的分子相似性，可劃歸一類。胃部、結腸和直腸等的癌症屬同一系統，也具有分子相似性。反觀腎癌等部分癌症雖在同一器官發生，卻可能是截然不同的分子亞型。

聖路易華盛頓大學醫學助理教授丁莉（Li Ding）說，我們現在清楚了解，驅動癌症的遺傳突變與基因錯誤，隨著年齡增長，會提高癌症發生的風險。加州「巴克老化研究所（Buck Institute for Research on Aging）」教授賓茲（Christopher Benz）提到，重寫癌症教科書時候到了，藉此癌症分類典範轉移機會，打破臨床腫瘤學框架。賓茲認為，TCGA最新研究成果可望有助發展新抗癌療法或讓已獲批准、原先旨在治療其他病症藥物，用於治療癌症。